Törökország legnagyobb városában egyre több házról derül ki, hogy az összeomlás veszélye fenyegeti, ezért ki kell üríteni és le kell bontani. A lakók ilyenkor egy komoly dilemmával szembesülnek: az egekbe szökő lakásárak és az albérletárak elszabadulása miatt nem találnak a közelben megfelelő ingatlant, így kénytelenek a munkahelyüktől távol költözni.

Fotó: AFP

Az isztambuli lakásárak az elmúlt évben 138 százalékkal emelkedtek, miközben 200 ezer épület szenvedne legalább közepes károkat egy súlyos földrengés esetén, amelyeknek a fele magas kockázatúnak számít. Az ingatlanpiaci infláció tovább nehezíti a helyzetet, ugyanis város nincs felkészülve egy földrengésre, a kritikusok szerint évtizedek óta hanyagolják a kérdést – derül ki a Bloomberg elemzéséből.

Ugyanis a választások első fordulóját megnyerő Recep Tayyip Erdogan regnálása alatt az ország jókora gazdasági növekedést tudott elérni, amelynek egyik fő elemét a kiterjedt építési boom szolgáltatta. Viszont a felügyelőszervezetek láthatólag nem végezték el a munkájukat, Törökországban az épületek csaknem felét illegálisan húzzák fel, a papírozás pedig nem szokott problémákat okozni. Az igazi gondot az okozta, hogy a törvényes módon felépült házaknál sem tartották be az előírásokat,

így a silány minőségű épületek februárban kártyavárként dőltek össze és több mint 50 ezer ember halálát okozták az országban.

Sok 20. században épült ház úgy omlott össze, hogy a falak kidőltek, mert gyengén voltak megépítve. Az új, többemeletes épületek viszont szinte magukba roskadtak, ami arra utal, hogy már az alapozás sem volt megfelelő. Sietve húzhatták fel őket és a tervezésnél nem is gondoltak egy esetleges földrengésre. Így aztán nem meglepő, hogy a 16 milliós Isztambult is féltik egy hasonló tragédiától, főleg, hogy a város is egy törésvonal mentén fekszik.

Ali Kurt, az isztambuli fővárosi önkormányzat lakásügynökségének vezetője szerint a veszélyeztetett lakások lebontására és újjáépítésére irányuló kérelmek száma megközelítette az 500 ezret. Sokan azonban még mindig nem tudják megfizetni a kapcsolódó költségeket, és nehéz a lakástulajdonosok többségének végső jóváhagyását megszerezni az ilyen projektekhez. Ennek eredményeként eddig mindössze 1800 bontásra került sor. Tovább nehezíti a helyzetet

a központi kormány és az ellenzék által vezetett isztambuli önkormányzat közötti folyamatos politikai rivalizálás.

A múlt hónapban a kabinet is bejelentette saját projektjét Isztambul törékeny lakásállományának megerősítésére. Eszerint 500 ezer magas kockázatú lakást rombolnak le és építenek újjá. A politikai vita viszont azt jelenti, hogy az embereknek el kell dönteniük, hogy kihez forduljak, ez a fajta verseny viszont kifejezetten káros. A szakértők egyetértenek abban, hogy a közjó érdekében az önkormányzatnak és a kormánynak együtt kell működnie. Egy esetleges ellenzéki győzelem esetén jobban mehetne az együttműködés, ha a sokpárti koalíció képes lesz együtt kormányozni, ami korántsem biztos.