Már toborozza seregét az ukránbarát orosz csoport, amely Moszkva megtámadását tervezi

Az oroszországi Belgorod megye megtámadásáért felelős, Ukrajna oldalán harcoló oroszok újabb ambiciózus terveket szőnek. Az Oroszország Szabadsága Légió önkéntesei, akik meg akarják dönteni Vlagyimir Putyin rendszerét, most oroszok ezreit toboroznák Moszkva megtámadására – számolt be az ukrán Unian híroldal.

Fotó: AFP

A tervről a The Times az Oroszország Szabadsága Légió Caesar hívójelű szóvivőjére hivatkozik, aki kijelentette, hogy az egység addig fog szervezni rajtaütéseket az orosz–ukrán határ közelében, ameddig csapataik elég nagyok nem lesznek ahhoz, hogy Moszkvát is megtámadják.

Komoly felszerelésekkel rendelkezünk. Vannak aknavetőink, páncélozott járműveink, Stinger hordozható páncéltörő rendszereink és rendkívül hatékony felderítődrónjaink is

– számolt be Caesar, hozzátéve, hogy a légió jelenlegi létszáma 500 és 1000 harcos közé tehető.

Nem vagyunk sem bűnözők, sem olyan katonai magáncég, mint a Wagner csoport. Mindannyian az Orosz Föderáció állampolgárai vagyunk. Néhányan közülünk korábban az ukrán fegyveres erőknél szolgáltak

– mutatta be csoportját a szóvivő.

Elmondta azt is, hogy fő céljuk Ukrajna védelme, területeinek felszabadítása és a Putyin-rezsim megdöntése.

A szervezet először május 22-én hívta fel magára a figyelmet. Aznap az Orosz Önkéntes Testület és az Oroszország Szabadsága Légió katonái először lépték át Ukrajna és Oroszország határát, behatoltak a Belgorodi terület Grajvoronszkij körzetébe, és összetűzésbe kerültek az orosz egységekkel.

A szervezet a felhívásában azt is kifejtette, hogy demilitarizált övezetet akarnak létrehozni a két ország között, ennek megvalósítása még csak most kezdődik. A napokban az Orosz Önkéntes Hadtest képviselői szintén arról számoltak be, hogy ismét átlépték az orosz határt.