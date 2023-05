Tina Turner 36 centtel a zsebében lépett le, hogy a világ egyik legsikeresebb előadója legyen – galéria

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szerdán, 83 éves korában, hosszan tartó betegséget követően meghalt a rock koronázatlan királynője, Tina Turner. Az Egyesült Államokban Anna Mae Bullock néven született énekesnő svájci otthonában hunyt el, ahol német férjével, a zenei producerként tevékenykedő Erwin Bachhal élt. A pár még a nyolcvanas években ismerkedett meg, és viszonylag későn, 2013-ban házasodott össze. Svájcot – ahová még 1995-ben költöztek – saját hazájukként szerették, az állampolgárságot is megszerezték, és úgy tervezték, hogy pénzük egy részét helyi ingatlanokba fektetik. Egyébként Bachnak is volt mit a tejbe aprítania, de a közös kasszához a Rocknagyi nagyban hozzájárult, amikor a közelmúltban 50 millió dollárért (17,38 milliárd forint) eladta életműve nagy részét – lemezfelvételeinek és zenei kiadványainak szerzői részesedését, nevét, valamint arculatát – a BMG-nek.

Amerikai állampolgárként született, svájciként halt meg Tina Turner. Fotó: AFP

Turnerék ezután, 2021-ben 76 millió dollárért (26,37 milliárd forint) vásároltak egy több mint százéves kastélyt, a Chateau Algonquint, amelyet svájci útlevél hiányában hosszú ideig csak bérelni tudtak. A hírek szerint korábban a világklasszis teniszező, Roger Federer is nézegette a palotát, ám végül annak szomszédságában vett magának egy másikat. A nyolchektáros birtokon többek között:

tíz épület,

hajókikötő,

medence

és egy patak is található.

A tizenkétszeres Grammy-díjas néhai előadó vagyonát 250 millió dollárra (86,89 milliárd forint) becsülik, pedig 1976-ban csupán 36 cent (akkori árfolyamon 10 forint) készpénze és egy benzinkártyája volt

– ekkor hagyta faképnél első férjét, a szintén zenész Ike Turnert, aki addig folyamatosan bántalmazta, ütötte-verte.

Tina Turner at 60.

Fearless and Fabulous. pic.twitter.com/86DYndQvvt — 📿🏳️‍🌈Henry Amador-Batten (@AmadorBatten) May 25, 2023

A szakma által leírt, takarítóként is dolgozó, segélyekre szoruló Tina Turner életében a fordulópont 1980-ban következett be, amikor későbbi menedzserével, az ausztrál Roger Daviesszel találkozott. A gyümölcsöző kapcsolat eredményeként olyan világhírű albumok születtek, mint a What’s Love Got to Do With It vagy a Private Dancer. Az utóbbi a kivételes hangú énekesnő legsikeresebb lemeze lett, noha klasszikusokból akadt neki bőven, pályafutása során több mint 100 millió példányt adott el.

Karrierje csúcsán kétmillió fontos (859,18 millió forint) biztosítást kötött a lábaira, mert rájött, a rajongóknak is tetszik, hogy minden fellépésén miniszoknyát visel, és ez a védjegyévé vált.

De nemcsak a színpadon, hanem a mozivásznon is maradandót alkotott: az 1985-ös Mad Max 3. – Az igazság csarnokán innen és túl című sci-fiben például Mel Gibson ellenségét alakította, aki az elhagyott sivatagban épült különös város úrnőjeként gladiátorjátékokkal szórakoztatja magát. A film hatalmas kasszasiker lett, csak az USA-ban 36 millió dollárt (12,54 milliárd forint) hozott.

Legnagyobb dobását Turner a végére tartogatta, utolsóként beharangozott turnéja, a Twenty Four Seven Tour 2000-ben több mint 120 millió dollárt (41,80 milliárd forint) termelt, a 108 fellépés alatt 2,4 millióan látták őt élőben (egyik legemlékezetesebb stadionos koncertjére, a Rio de Janeiró-i Maracanában 180 ezren látogattak ki még 1988-ban).

Visszavonulása azonban mindössze nyolc évig tartott, 2008-ban ismét pódiumra állt, mégpedig Beyoncéval. Rá egy esztendőre énekesnői pályafutásának fél évszázados jubileumán indult el utoljára turnézni, és ez lett 2009 legjövedelmezőbb koncertkörútja. A 130 millió dollár (45,28 milliárd forint) összbevételű Tina!: 50th Anniversary Tour mind a 47 helyszínén telt ház volt, összesen egymillió ember volt kíváncsi rá.

A mindig energikus, de a buddhizmusban megnyugvásra találó Tina Turner a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, miután több koncertjegyet adott el, mint bármely más szólista a szórakoztatóipar addigi történetében.