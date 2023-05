Több ukrán várost is rakétatámadás ért hajnalban

Oroszország rakétákkal ébresztette az ukrán lakosságot csütörtökre virradóra, halálos áldozatról is tudni. A többi között Kijevet is érte légicsapás, de Odessza ipari negyedét is találat érte. A károk felmérése még zajlik, áldozatokról is érkezett hír. Ez volt a kilencedik alkalom májusban, hogy az oroszok rakétatámadást intéztek az ukrán főváros ellen.

2 órája | Szerző: VG/MTI

