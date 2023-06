A Trump-kormányzat idején amerikai tisztviselők olyan hírszerzési információkat tekintettek át, amely szerint a kínai Huawei és ZTE alkalmazottjai felkeresték azokat a kubai létesítményeket, amelyek feltételezhetően a kínai lehallgatóberendezéseknek adnak otthont. Ezek az információk az ügyet ismerő források szerint hozzájárultak a Trump-kabinet gyanújához, amely szerint a telekommunikációs cégek hozzájárulnak a kínai hírszerzési képességek bővítésében a szigeten. Ugyanakkor a The Wall Street Journal írása szerint sem a Huawei, sem a ZTE esetén nem ismert, hogy lehallgatáshoz használt eszközöket gyártanának, de több olyan felszerelést készítenek – például szervereket vagy egyéb hálózati berendezéseket –, amelyek elengedhetetlenek ilyen műveletekhez.

Fotó: Xose Bouzas / AFP

Kína legalább 2019 óta tart fenn kémbázist Kubában a lap információi szerint, amely arról is ír, hogy amerikai tisztviselők szerint a két ország közösen üzemeltet lehallgatásra alkalmas központokat. Peking és Havanna mindemellett közös katonai bázis létesítéséről is tárgyal.

A Fehér Ház szerint folyamatosan zajlik Kína törekvése arra, hogy bővítse hírszerzési képességeit Kubában.

Az amerikai tisztviselők pedig régóta hangoztatják, hogy a kínai kormány az ország telekommunikációs cégeit is felhasználja a kémkedés céljára, ezért az Egyesült Államok évek óta szeretné rávenni szövetségeseit, hogy távolítsák el 5G-hálózatukból a Huawei eszközeit.

A Huawei állítja, hogy nem kémkedik Kínának.

Kedden Antony Blinken amerikai külügyminiszter közölte, hogy pekingi útja során felvetette a kubai bázisok kérdését, míg ugyancsak kedden John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője arról beszélt: nem titok, hogy Kína igyekszik fokozni befolyását a nyugati féltekén, aminek részét képezik a kubai kapcsolatok is.

Szintén kedden Mike Gallagher, a kétpárti, a Kínai Kommunista Pártról szóló különleges bizottság elnöke írt levelet Avril Haines hírszerzési vezetőnek és Gina Raimondo kereskedelmi miniszternek, hogy információkat tudjon meg az amerikai exportkorlátozásokról a kínai telekommunikációs cégekkel kapcsolatban.

A levél szerint a Huawei segítette a kubai kormányt a telekommunikációs infrastruktúra fejlesztésében a 2000-es évek óta. Ez Gallagher szerint azért is kockázatos, mert Kína hivatalos politikája is támogatja a kereskedelmi kapcsolatok használatát a katonai és hírszerzési célok elérésére. A képviselő szerint a vállalatok üzleti jelenléte kiváló fedést nyújt az ország ügynökeinek is.

2019-ben az amerikai kereskedelmi minisztérium egy olyan listára helyezte a Huaweit, amelynek keretében a cégnek szállítani csak külön engedéllyel lehetséges, ezt 2020-ban tovább szigorították.