Kémkedés miatt utasított ki orosz diplomatákat Finnország

A közelmúltban Svédországgal és Németországgal is diplomáciai csörtébe keveredett Moszkva. Mindkét esetben válaszlépés következett, most is ez várható.

50 perce | Szerző: VG/MTI

