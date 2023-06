„Magyarország lesz az első uniós tagállam, amely Jeruzsálembe költözteti izraeli nagykövetségét” – jelentette be Eli Cohen külügyminiszter Budapesten. „Magyarország támogat minket a nemzetközi színtéren” – mondta Cohen a budapesti Keren Or Chábád Központban a The Jerusalem Post szerint.

Ez nagyszerű hír Jeruzsálemnek, amely több mint háromezer éve a zsidó nép fővárosa

– tette hozzá.

Fotó: Buy this Image Now

Korábban a Times of Israel arról számolt be, hogy a magyar kormány már áprilisban Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetheti Magyarország izraeli nagykövetségét. A lap szerint

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter és Eli Cohen izraeli külügyminiszter idén tavasszal egyezett meg a nagykövetség áthelyezéséről.

Az izraeli külügyminisztérium magas rangú forrásai megerősítették a magyar képviselet áthelyezését.

Eli Cohen korábban Szijjártó Péterrel tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta a két ország közötti baráti viszony jelentőségét. Az izraeli külügyminiszter szerint számos területen fontos partnerség alakult ki, például az innováció, a biztonság, a kereskedelem, a kultúra terén. Köszönetét fejezte ki, amiért Magyarország támogatja országát a nemzetközi fórumokon, és barátként következetesen kiáll Izrael mellett.

Érintette a kereskedelmi forgalom bővülését, és kiemelte, hogy ezt meg kívánják kétszerezni öt éven belül. Üdvözölte, hogy már hetente 45 járat közlekedik a két ország között, Izraelnek hasonló közép-európai összeköttetése még nem alakult ki korábban.

Évekkel ezelőtt Románia is bejelentette, hogy kész az izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe áthelyezni, sőt 2018 év végén Donald Trump korábbi amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának, egyúttal közölte, hogy az amerikai nagykövetséget átköltöztetik Jeruzsálembe, majd így tett az akkori brazil elnök, Jair Bolsonaro is. Idáig az előbb említett országok közül egyik sem helyezte át a képviseletét.