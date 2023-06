Nem fontos – erről tájékoztatták Orbán Viktort a magyar titkosszolgálatok a Wagner csoport lázadása kapcsán. A magyar kormányfő Németország legnagyobb lapjának, a Bildnek adott interjút, ebben kérdezték a hétvégi oroszországi eseményekről.

Orbán Viktor szerint a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, Ukrajna pedig büszke nemzet és ország. (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A miniszterelnök úgy értékelt, hogy nincs túl nagy jelentősége az ügynek,

mivel az 24 óra leforgása alatt megoldódott.

Szerinte ez inkább Vlagyimir Putyin erősségét mutatja, sem mint a gyengeségét. „Ha valaki arra spekulálna, hogy Putyin megbukik vagy leváltják, az nem érti az orosz népet és az orosz hatalmi berendezkedést. Oroszország másképp működik, mint az európai országok. Ha a mi logikánkkal akarjuk megérteni az ő berendezkedésüket, azzal csak ámítjuk magunkat” – fogalmazott. A Jevgenyij Prigozsin által szervezett akcióról azt mondta, hogy az véget ért, és a háború Ukrajnában folytatódik. Hangsúlyozta, hogy a szombati eseményeknek nincs jelentősége a fegyverszünet és a béke szempontjából, márpedig ezeket kellene valahogy elérni. Arra a kérdésre, hogy Putyin 2024-ben is elnök lesz-e, úgy válaszolt, hogy természetesen, ez a realitás.

Orbán Viktor: a Nyugat és Ukrajna együttműködése kudarc

Az elmúlt napok kommentárjait az orosz hatalom gyengüléséről propagandának minősítette. „Háború dúl, a háborúnak pedig része a kommunikáció” – mutatott rá. Putyin hatalma szerinte stabil, legitim megválasztott vezetője Oroszországnak, aki kedvelt, és erős struktúra áll mögötte. Ugyanakkor Orbán Viktor hangsúlyozta:

ő Magyarországért küzd, nem foglalkozik Putyinnal vagy Oroszországgal, csak Magyarországgal. Aszerint cselekszik, ami Magyarországnak jó.

Egy közbevetésre, hogy miért tartják sok helyen Európában Putyin barátjának, világossá tette: azt mondani a magyarokra, hogy oroszpártiak, "ellentmond a történelmi tapasztalatainknak". Minden, ami most az oroszok és az ukránok között zajlik, az rossz Magyarországnak és veszélyes. Kiemelte, hogy nem Ukrajna ellen érvel és nem kíván úgy feltűnni, mint aki nem hisz Ukrajna túlélésében. „De a realitás talaján állok, és az azt mutatja, hogy a Nyugat és Ukrajna együttműködése egy kudarc. Azért, mert alapvető félreértése a helyzetnek, hogy Ukrajna győzhet Oroszország ellen. Ez lehetetlen” – jelentette ki.

Oroszország erősebb, mint Ukrajna, de gyengébb a NATO-nál

Ezt arra alapozza, hogy a népességszám miatt az ukrán katonák egyszerűen hamarabb fogynak el, mint az oroszok, ez a döntő szempont. Nem akarja befolyásolni az ukránokat, de szerinte az egyetlen megoldás a béke, ami ebben a pillanatban fegyverszünetet jelent. „Ha a kezdetektől erről tárgyaltunk volna, nem következett volna be ennyi haláleset és nem pusztul el Ukrajna. Ennek a háborúnak nem szabadott volna megtörténnie” – hívta fel a figyelmet. Kifejtette, hogy az Egyesült Államokon múlik a béke, mert Ukrajna csak azért képes még harcolni, mert kap pénzt és fegyvereket. Ezért sokkal inkább múlik a háború kimenetele az USA-n, mintsem azon, hogy az ukrán vezetés mit szeretne. "Meg akarjuk menteni Ukrajnát és ennek az egyetlen módja, ha az amerikaiak tárgyalásokat kezdeményeznek az oroszokkal".

Arról is kérdezték, hogy nem tart-e attól, hogy Putyin Ukrajnánál nem áll meg és továbbnyomul.

Az mondta, hogy ehhez Oroszország nem elég erős, a NATO sokkal erősebb.

„Ezt most nyilvánvalóan látjuk. Ezért miért akarná egy gyengébb megtámadni az erősebbet?” – vetette fel.

Orbán Viktor: Ukrajna büszke nemzet

A Bild azt is szóba hozta, hogy amennyiben Putyin Magyarországra jönne, letartóztatnák-e a hatóságok mint háborús bűnöst. A kormányfő jelezte, nincs információja arról, hogy az orosz elnök Magyarországra érkezne, tehát mindez csak egy hipotézis. De ő maga nem tartja háborús bűnösnek Putyint. Rámutatott: ezekről a kérdésekről a háború lezárását követően kell beszélni, mert most arról kell meggyőzni a feleket, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Úgy pedig nehéz, ha valakit letartóztatással fenyegetnek. Felidézte, hogy tavaly februárban a háború kitörése előtt néhány héttel járt Putyinnál. Akkor az orosz államfő arról beszélt, hogy az ukrán hadserek jó felszerelt és jól képzett, ezért ha konfliktus alakul ki, az nagyon nehéz lesz. Ugyanakkor Putyin meggyőződése, hogy az idő nekik dolgozik. Ezeket a tapasztalatait a magyar miniszerelnök akkor meg is osztotta a nyugati szövetségeseivel.

Ukrajna NATO-csatlakozása kapcsán azt mondta, az csak későbbi lehet aktuális, mert a feltétel világos: háborúban álló ország nem lehet NATO-tag. A Bild végül megkérte, hogy fogalmazzon meg valamilyen tanácsot az ukránoknak. „Nem akarok senkit semmiről meggyőzni. Nem ez a feladatom. Ez nem a mi háborúnk, hanem az ukránoké, kizárólag az ő dolguk döntéseket meghozni. Ezért azt tanácsolom nekik, azt tegyék, ami a legjobb a számukra. Hogy mi a legjobb, azt maguknak kell meghatározni, senki más nem tudja. Ők egy független, büszke nemzet és egy büszke ország” – zárta interjúját a magyar miniszterelnök.