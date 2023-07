Nyilvánosan elérhető élő vagy majdnem élő idejű műholdas felvételeken nem csak az időjárás változását követhetjük, vagy hogy hol repül egy légi járat, hanem azt is, hol dúlnak tüzek a világon. A NASA élő tűzkövető alkalmazását rengetegen kezdték el használni az Európa nyaralóövezeteiben dúló erdőtüzek miatt. Kevesebben keresnek fel a térképen olyan európai helyszíneket, ahova nem özönlenek a nyaralók, de aki mégis a háborús Ukrajnához téved a térképen, azt vaskos meglepetés éri.

Az alkalmazás jelenleg akadozik, olyan hatalmas mennyiségű adat áramlik be, hogy nem is győzték a feldolgozást, és az internetes kattintókat kedden új weboldalra terelték egy apró URL-módosítással, ami szerdára szintén leállt. Remélhetőleg mihamarabb újraindul az adatáram, és akkor többet tudhatunk meg a horvát Dubrovnik körül újabban gyúlt erdőtüzekről is, addig azonban a visszakereshető keddi adatok is nagyjából hű képet adnak Európa tűztérképéről.

Képernyőfotónk a keddi ukrajnai helyzetet mutatja. A rodoszi helyzet műholdas követéséről külön írtunk, tegnapra már csökkent a szigeten az aktív tüzeket jelző piros pontok sűrűsége és az általuk lefedett terület.

Ukrajna eközben hatalmas területen ég, és rengeteg helyen. A térképrészleten az is látszik, hogy az Ukrajnával szomszédos országokban is sok a tűz, de ezek sűrűsége nem mérhető össze az ukrajnaival. A sűrűn égő területek nagyjából körülölelik a háborús frontvonalakat, és különösen Herszon környékén rengeteg a piros pont.

A railway station is on fire in Crimea pic.twitter.com/iKCVAOgKDe — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 22, 2023

A tüzek okairól és méreteiről nem tudunk meg részleteket a térképről, vagyis nem szolgálnak közvetlen bizonyítékkal, hogy a háború-e a ludas, a tüzek sűrűsége mindenesetre mindenképpen illusztrálja, milyen poklon vergődik keresztül Ukrajna.

Ha Ukrajnáról átgörgetünk más régiókra, jól látszik, hogy a Törökországban nyaralók, illetve az oda készülők is jól teszik, ha tájékozódnak: ha annyi tűz nincs is itt, mint Ukrajnában, Törökországból kiindulva a Perzsa-öbölig végigível a Közel-Keleten egy lángoló félhold.

Még nagyobbra nyitva a térképet látható, hogy Ukrajnából kiindulva egész Eurázsián végigvonul egy tűzzóna, kirajzolódik egy ilyen Észak-Afrikában is, illetve hogy bár a híradások Európában jobbára a népszerű nyaralóhely dél-európai országokról szólnak, a németek és a lengyelek sem maradnak ki.

Európának első ránézésre is van egy pokoli sarka: az olasz csizma déli része és Szicília lángokban áll.