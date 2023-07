Visszatért a többlethalálozás a normál tartományba az Egyesült Államokban három és fél évvel a koronavírus-járvány kitörése után. Eddig ugyanis a pandémia előtti évek átlagához képest jóval többen haltak meg Amerikában.

Alig észrevehető szintre csökkent a koronavírusban elhunytak száma az Egyesült Államokban 2023 júliusára.

A többlethalálozás igen fontos mutató volt a Covid–19 miatti halálozások összesítésénél, ugyanis ebben a korábban nem diagnosztizált esetek is láthatóvá váltak. Sőt, a mérőszám a koronavírus miatti leromlott egészségügyi ellátás, a megnövekedett erőszakos cselekmények és a sűrűbb autóforgalomhoz köthető balesetek okozta haláleseteket is tartalmazta.

A pandémia legrosszabb időszakában közel harmadával (30 százalék) többen haláloztak el, mint ahogy a korábbi évek átlaga alapján az várható lett volna. Az elmúlt három évre vetítve pedig a többlethalálozás a tizedével volt magasabb a becslésnél.

A Betegség-ellenőrzési és -megelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) összesítése szerint

2020. február 1. és 2023. június 17. között 1 millió 350 ezerrel többen hunytak el a vártnál az Egyesült Államokban.

Július 15-ig pedig 1 millió 137 ezren haltak meg a szervezetükben koronavírussal, akik közül 87 százalék halt meg közvetlenül a Covid–19 miatt.

A legsúlyosabb hetekben 40 százalékkal több amerikai halt meg, mint a „normális” érték

Minek köszönhető a többlethalálozás csökkenése?

A többlethalálozás csökkenése legfőképpen három tényező miatt következhetett be. Először is, az Egyesült Államokban élő felnőttek háromnegyede kapott legalább egy oltást. Másodszor, az amerikaiak több mint háromnegyede már átesett a Covid–19-fertőzésen, ami természetes immunitást biztosít a tünetekkel szemben. Ebbe a két kategóriába esik a felnőttek 97 százaléka. A harmadik fontos tényező pedig a halálesetek számának csökkenésében az, hogy széles körben elérhetővé váltak a gyógyszerek a betegség kezelésére.

Joe Biden elnök korábbi tanácsadója szerint, akik felvették az oltásokat, és megbetegedés esetén kezelést kapnak, szinte biztos, hogy életben maradnak, sőt, még a kórházba kerülés is valószínűtlen. Ashish Jha hozzátette, hogy ez igaz az immunhiányos és az idős emberek nagy részére is, mert a vakcinák az ő szervezetükben is hatásosak.

A CDC becslése szerint az elmúlt hetekben napi 80 ember halt meg a vírussal a szervezetében, ami a teljes napi haláleset 1 százaléka. Ez persze nem azt jelenti, hogy a statisztikában szereplők feltétlen a Covid–19 miatt haltak meg.

Jól látható, hogy a járvány kitörésekor, valamint a leghidegebb, januári hónapokban zárultak hetek kimagasló halálozási számmal az elmúlt években

Shira Doron, a massachusetts-i Tufts Medicine szakértője a The New York Timesnak hangsúlyozta, hogy a legnagyobb eséllyel az oltatlan idős emberek halnak bele a vírusba. Politikai meggyőződés és bőrszín alapján

a fehér republikánusok halnak aránytalanul nagy számban mostanában a Covid miatt.

Ők azok ugyanis, akik az amerikai társadalomban a leginkább tartózkodnak az oltások felvételétől.

A többlethalálozás alakulása azt mutatja, hogy a járvány valóban véget ért. Mindez nem azt jelenti, hogy az amerikaiak felszámolták volna a Covid–19-et, a vírus továbbra is köztük marad, csak szelídebb formában.

Az Egészségügyi Világszervezet májusban szüntette meg a koronavírus miatt kihirdetett globális járványügyi vészhelyzetet.

Habár 2023 közepére alig észrevehető szintre süllyedt a többlethalálozás heti mutatója az Egyesült Államokban, évtizedes távlatban még mindig kiugróan magas. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy a többlethalálozás mutatója nem csak a 2020-ban kitört koronavírus-járvány miatt ugorhatott meg az elmúlt években, sőt, a romló tendencia régóta észrevehető: 2000 és 2017 között a többlethalálozások hányada 35 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban. Az elmúlt évtizedek kiugróan magas többlethalálozásához hozzájárulhatott az is, hogy igen magas a szív- és érrendszeri betegek aránya az amerikai populációban, és a felnőtt lakosság 40 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, ami komoly társbetegségekkel jár. Kiugró az erőszakos cselekményekből fakadó halálozások száma is: 2021-ben csaknem 21 ezer ember vesztette életét lőfegyverek miatt, ami rekordmagasnak számít. A kábító- és egyéb tudatmódosító szerek okozta halálozás 2019 óta emelkedik meredeken. Mindezek miatt pedig az amerikaiak várható élettartama közel húszéves mélypontra, 76,4 évre süllyedt.