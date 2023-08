Az orosz–ukrán háború 530. napja – friss hírek

Az elmúlt időszakban kevesebb orosz katona látható Georgia vitatott hovatartozású területein, és az orosz haderő jelentős mennyiségű katonai eszközt is kivont a térségből – számolt be a dpa német hírügynökségnek a térségben működő európai uniós megfigyelőmisszió vezetője. Dimitriosz Karabalisz görög diplomata arról is beszámolt, nem lát esélyt arra, hogy a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló Dél-Oszétia és Abházia körüli konfliktus a közeli jövőben rendeződjön, ám annak a veszélye sem áll fenn, hogy ismét nyílt harcok törnek ki.