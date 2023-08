Egy új javaslat alapján az ukrán férfiaknak a háború után még három évig tilos lenne a határátlépés

Korábban az ukrán férfiak számára megszokott volt, hogy az Európai Unió különböző országaiban vállaltak munkát és ingáztak az otthonuk és a munkahelyük között. A háború kitörését követően többször volt arról szó, hogy bizonyos feltételek mellett megengedik a férfiak számára a határátkelést, egy olyan ötlet is felvetődött, hogy kétmillió forintnyi hrivnya kaució befizetése ellenében egy hétre el lehetett volna hagyni az országot, ebből azonban a rengeteg kritika miatt nem lett semmi.

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO

Most az ukrán belügyminiszter tanácsadója azt szorgalmazza, hogy a 18 és 60 közötti férfiaknak a háború után még három évig tilos legyen a határátlépés.

Az ukrán diplomaták sem térnek haza szívesen

A külföldön szolgálatot teljesítő ukrán diplomatáknak csaknem a fele nem tér haza, miután lejár a kiküldetésük – írja a Magyar Nemzet a ZN.ua ukrán hírportálra hivatkozva.

A 2022 eleje óta a külszolgálatban lévő ukrán diplomaták 40-60 százaléka döntött úgy, hogy nem utazik haza

– írták. Az Egyesült Államokból a múlt évben közel húsz diplomatának kellett volna hazatérnie, azonban csak egy tette meg. És a lap szerint, még csak nem is ez a legrosszabb mutató, hiszen van olyan követség, ahonnan senki nem utazott vissza Ukrajnába.

Sokan próbálkoznak a zöldhatáron is

A napokban ismételten meghosszabbították a hadiállapotot, emiatt a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak zöme november közepéig még biztosan nem hagyhatja el az országot. Sokan tartanak attól is, hogy ezt követően a parlament ismét, további három hónappal meghosszabbítja majd a hadi helyzetet, és a vele együtt járó általános mozgósítást. Ennek tudható be az is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a tiltott határátlépési kísérletek száma. Az Ukrán Állami Határőrszolgálat tájékoztatása szerint a háború kitörése óta húszezer esetben akadályozták meg férfiak átjutását a határon.