Egy 13 éves michigani fiú napokkal azután vesztette életét, hogy 2021-ben megkapta a Pfizer covid-19 vakcinájának második dózisát. A halál oka azonban lehet, hogy mégsem a vakcina, hanem szisztémás bakteriális fertőzés volt, legalábbis ez szerepel abban a szövetségi jelentésben, amelyet a Detroit Free Press szerzett meg – a benne szereplő indoklás azonban nem sokakat győzött meg.

Ez a tragédia az elsők közé tartozó olyan eset volt, amely felerősítette az újgenerációs oltások kockázatára figyelmeztető véleményeket. Jacob Clynicket álmában érte a halál, a második oltás utáni harmadik napon, aznap már influenzaszerű tünetekre panaszkodott. Az előzetes boncolási eredmények még szívizomgyulladást állapítottak meg, ami ritka mellékhatása a Pfizer és Moderna oltásoknak.

Az Egyesült Államok Egészségügyi Hatósága (CDC) is kivizsgálta az esetet, szerintük Jacob halálát egy gyorsan terjedő, gyakran végzetes clostridium septicum nevű fertőzés okozta. A jelentést feldolgozó Forbes nem tért ki rá, de a CDC vizsgálati eredményében szereplő fertőzés állatok (szarvasmarha, juh, sertés) körében gyakori betegség, emberre csak ritkán terjed. Ha mégis ebben betegedett meg Clynick, vélhetően akkor sem ez okozta a halálát, hanem a fertőzés kiváltotta vérmérgezés.

Jacob apja a Free Pressnek nyilatkozott, továbbra is azt gondolja, az oltás okozta a fia halálát. Szkepticizmusával nincs egyesül, a Michigani Törvényszéki Tudományos és Orvostudományi Intézet akkori helyettes főorvosa a CDC-vel folytatott e-mailekben és egy orvosi folyóiratban társszerzőjeként azzal érvelt, hogy továbbra is úgy véli, hogy a szívizomgyulladás volt Clynick halálának oka, de hogy a Covid-vakcina hozzájárult-e ahhoz vagy sem, "jelenleg nem ismert". A főorvos végezte el a fiú boncolását is és a halotti anyakönyvi kivonatban ismeretlen okozatú szívizomgyulladást jelölt meg. A CDC által később hivatkozott baktériumfertőzésnek azonban nyomát sem látta.

30 éves kor alatt gyakorlatilag nulla az esélye, hogy valaki meghaljon a koronavírus miatt.

A Memorial Sloan Kettering Center 37 szívizomgyulladásos esetet tart számon az USA-ban beadott 81 millió adag emlékeztető oltással összefüggésben. A 354 millió adag alapoltás pedig állítólag 1650 embernél váltott ki szívizomgyulladást. A vizsgálatok szerint a fiatalok hirtelen szívhalál-eseteinek 6 százaléka mögött húzódik meg szívizomgyulladás.

Több eset óriási visszhangot váltott ki azóta, többek közt LeBron James fia Bronny, akinek edzés közben állt meg a szíve, de szerencsére a kórházban megmentették az életét. Sokan a covid-oltással magyarázták az esetet, mint ahogy Damar Hamlinét is, aki a Buffalo Bills játékosaként csuklott össze egy futballmeccsen, egy hatalmas, a mellkasát ért ütést követően.