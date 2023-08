Az orosz–ukrán háború 544. napja – friss hírek

Új katonai szervezeteket hoz létre Oroszország a brit katonai hírszerzés hétfői jelentése szerint. Ezek egyike a 18. összfegyvernemi hadsereg, amely az értékelés szerint a Herszon megyében működő csapatok megerősítéséből és összegyúrásából születhetett meg, többek között az általában Krímben állomásozó 22. hadtestből. Az új hadsereg valószínűleg frissen mobilizált katonákból áll, és Ukrajna déli részén védekező feladatokat lát el.

Az X-en megjelent összegzés szerint Oroszország célja az lehet a lépéssel, hogy tapasztalt csapatokat szabadítson fel, amelyeket más frontszakaszokon vethet be. Reális az esélye annak is, hogy

emiatt helyeztek át ejtőernyős csapatokat Herszonból Orihiv környékére, ahol heves harcok dúlnak.

Fotó: AFP

A mélységi orosz célpontok elleni ukrán csapások a katonák morálját is rombolják, ami számos kritikus frontszakaszon fenyegeti az orosz erők stabilitását a Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War, ISW) vasárnapi jelentése szerint. A szervezet kiemelte, hogy az ismételt mélységi támadások akár pánikot is okozhatnak, amely gyorsan terjedhet az orosz csapatok körében.

Egy korábbi jelentésében az agytröszt arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz frontvonalak védelme törékeny, különösen azért, mert Oroszország nem képes lecserélni az ott harcoló csapatokat, ami a tartalékok apadására utal – írja a Kyiv Independent, és emlékeztet arra is, hogy az ISW szerint az Oroszország területén végrehajtott ukrán támadások az információs térben vezetnek elégedetlenséghez.