Több ukrán települést is elfoglaltak az oroszok

Zaporizzsja és Herszon megyét is orosz támadások érték Az elmúlt egy napban az Ukrajna déli-délkeleti részén fekvő Herszon és Zaporizzsja megyét is heves orosz támadások érték, amelyeknek több helyi lakos is áldozatául esett – közölték kedden a régiók kormányzói. Az MTI jelentése szerint Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az orosz ágyúzások következtében egy ember életét vesztette és tizenhárman megsebesültek a régióban.