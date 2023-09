A Gripenektől várják a csodát az ukránok

Miután Ukrajna évekig próbált F-16-os vadászgépeket szerezni az Egyesült Államoktól és más NATO-tagországoktól, az Egyesült Államok végül beleegyezett, hogy Dánia és Hollandia F–16-osokat adjon át Ukrajnának amint a pilóták kiképzése befejeződött. Az országnak most újabb forrást kell találnia ahhoz, hogy korszerű harci repülőgépeket szerezzen be. Svédországi jelentések szerint Stockholm azt fontolgatja, hogy

svéd gyártású Gripen-repülőgépeket küld az ukránoknak, hogy segítsék az Oroszország elleni harcukat – ezzel újabb dimenziót adva az északi és balti országok háborúban való részvételének.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

És bár Svédország NATO-csatlakozása még mindig Magyarország és Törökország beleszólásán múlik (ez utóbbi saját F-16-os harci gépeket próbál szerezni az Egyesült Államoktól), a svéd légierő már ukrán pilóták képzését végzi – írja az Euronews. Az Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel tartott augusztusi sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

„Svédország büszkeségének” nevezte a Gripeneket, és azt mondta, „meggyőződésem, hogy a Gripen sokkal biztonságosabbá teheti szabadságunkat”.

A Saab AB repülőgépipari óriáscég által gyártott Gripennek vannak bizonyos előnyei az F-16-tal szemben, amelyek közül néhány különösen alkalmassá teszi az ukrán háborúra. A brit védelmi agytröszt, a RUSI kifejti, a gépet kifejezetten arra tervezték, hogy az orosz SAM-ek (felszín-levegő rakétarendszerek) és a gyors sugárhajtású repülőgépek ellen gyorsan reagéljon

A Gripennek megvan az az előnye is, hogy a sérült kifutópályákról, sőt mindennapi utakon is fel és le tudjon szállni, illetve kifejezetten szélsőséges körülmények között, felszerelt légibázis nélkül is nagyon gyorsan bevethető.