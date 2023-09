A szlovákokkal megállapodott, a lengyelekkel is tárgyal Ukrajna gabonaügyben

Mikola Szolszkij ukrán agrárminiszter csütörtökön igyekezett menteni a menthetőt az ország és szomszédai között elmérgesedő viszonyban, melyet az ukrán gabonaimport tilalma és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt zokon vevő beszéde váltott ki.

A szlovák agrárminisztérium tájékoztatása szerint Szolszkij megállapodott szlovák kollégájával egy olyan minősítőrendszer bevezetéséről, amely lehetővé teszi a két ország közötti gabonakereskedelmet, amint bevezetik. Ukrajna ennek megfelelően leállította a Kereskedelmi Világszervezetnél indított eljárást Szlovákiával szemben.

Az ukrán agrárminiszter lengyel kollégájával is beszélt, ahol viszont egyezségre jutni egyelőre nem sikerült, ami nem is csoda, hiszen

a két ország között különösen eldurvult a gabonakereskedelemről szóló vita.

Azonban a felek arról megállapodtak, hogy dolgoznak a megoldáson, és megerősítették a két ország közötti közeli és konstruktív viszonyt is – írja a The Guardian.

Ahogy Szlovákia, Lengyelország is korlátozásokat vezetett be az ukrán gabona behozatalára pénteken, miután lejárt az Európai Unió által bevezetett embargó. Magyarország szintén hasonló lépést tett, ugyanakkor Románia és Bulgária nem hosszabbította meg a szeptember 15-ig rájuk is vonatkozó embargót.