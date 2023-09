„Az évi 1,25 millió esetből nem mindegyik igényel azonnali, életmentő beavatkozást, de amikor elindul a mentőautó egy címre, sosem tudjuk előre, hogy mi vár rá a helyszínen. Itthon például csak az újraélesztések száma több tízezer minden évben – nem mindegy tehát, hogy mikor ér oda a segítség. A gépkocsivezetőink előtt továbbra is tisztelettel adózom, hiszen két elvárás érvényesül velük szemben: érjenek oda a lehető leggyorsabban, és ne okozzanak további balesetet. Ez nem mindig egyszerű, főleg nem egy kereszteződésben” – mondta a Világgazdaságnak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője a Magyar Suzuki „Együtt az utakon – Adj utat, ments életet!” elnevezésű kampányának sajtótájékoztatóján.

Kritikus állapotú beteghez történő riasztás esetén akár fél percen is múlhat egy emberélet.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Akár fél percen is múlhat egy emberélet

A szakember szerint kritikus állapotú beteghez történő riasztás esetén akár fél percen is múlhat egy emberélet. Kiemelte: ha helyenként néhány másodpercről van is csak szó, az időveszteség összességében akár több perc is lehet sokszori megállás esetén. A legnagyobb segítség ezért, hogy folyamatosan tudjanak haladni.

A Magyar Suzuki megbízásából, az Ipsos által készített reprezentatív kutatásból ugyanis kiderül,

az autósok több mint 64 százaléka hetente legalább egyszer találkozik szirénázó járművel.

Bár 59 százalékuk úgy gondolja, a közlekedők összességében megfelelően reagálnak az ilyen helyzetekben, tízből ketten azonban mégsem indexelnek, ráadásul minden tizedik sofőr nem tudja a vonatkozó KRESZ-szabályokat.

A megkérdezettek 44,6 százalékában ilyenkor megfogalmazódik, hogyan tudná a vonuló járművet segíteni, 49,5 százalékukat viszont inkább a bajba jutott embertársunk helyzete foglalkoztatja. A válaszadók nagyobb része saját bevallása szerint nem stresszel, mert pontosan tudja (79,8 százalék), mit kell ilyenkor tenni. Minden ötödik azonban az éppen megkülönböztető jelzést használó kocsi vezetőjére hagyja a helyzet biztonságos megoldását, míg majdnem 10 százalékuk félelmet érez, pánikba esik, ha meghallja a szirénát.

Mintegy 60 métert vakon vezetünk

„Csak akkor tudunk időben reagálni, ha nem végzünk plusztevékenységet a volán mögött.”

Átlag 4,6 másodpercre esünk ki a vezetésből, amikor rápillantunk a telefonunkra, ilyenkor városi forgalmi viszonyok között 55-60 métert vakon vezetünk.

„Éppen ezért fontos, hogy alapvetően is, de különös tekintettel a terhelt forgalmi szituációkban, csak a vezetésre figyeljünk. Amikor pedig egy pillanatnál hosszabb időre vonja el valami a figyelmünket, azonnal álljunk félre” – javasolta Csörgő László, a Driving Camp vezető trénere.

A fülhallgató is lehet veszélyes

Ám nemcsak az autósoknak, hanem a közlekedés többi résztvevőjének is kötelessége, hogy segítse a megkülönböztető jelzést használó járműveket. A segítők gyakran tapasztalják, hogy a gyalogosok, rolleresek és kerékpárosok fülhallgatóval közlekednek. Ez azért kritikus, mert így nem észlelik a hanghatással járó közúti szituációkat, így reagálni sem tudnak rájuk. Ezzel azonban nemcsak önmagukat, hanem másokat is veszélyeztetnek.

A Magyar Suzuki azért indította el tavaly az „Együtt az utakon” közlekedésbiztonsági kampányát, mert úgy ítélte meg, számos olyan helyzet van az utakon, amelyekben össztársadalmi változásra van szükség. Ennek mentén minden évben más területre fókuszálnak: idén a segítők segítésére.