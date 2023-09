Tucker Carlson két év után ismét interjút készített a magyar kormányfővel. A mintegy félórás videóban a Fox News egykori műsorvezetője az orosz–ukrán háborúról, illetve az Egyesült Államok világpolitikában betöltött szerepéről is kérdezte Orbán Viktort.

Tucker Carlson Orbán Viktorral készített interjújából nem feltétlenül csak azokat információkat kapják meg az amerikai nézők,

amelyeket az Egyesült Államok különböző mainstream, jellemzően baloldali és liberális elkötelezettségű médiaoldalai próbálnak meg a számukra közvetíteni

– fogalmazott a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

A Magyar Nemzet szemléje szerint Pócza István azt mondta: önmagában annak is jelentősége van, hogy milyen sok ember érdeklődik az iránt, hogy a magyar miniszterelnök, illetve Magyarország egy bizonyos kérdésben mit képvisel. Azt is mondta, hogy az interjú kiemelkedő nézőszáma azonban összefügg a történelmi helyzettel és a geopolitikai szituációval is.

Ahogy Tucker Carlson a Mathias Corvinus Collegium és a Mandiner közös rendezvényén fölhívta a figyelmet,

Amerikában széles körben elterjedt nézet, hogy Ukrajna szinte bármelyik pillanatban meg tudja nyerni ezt a háborút.

Ez azonban egész egyszerűen nem igaz, méghozzá azért, mert itt egy már hosszú ideje elhúzódó állóháborút látunk, amely akár évekig ezen az intenzitási szinten kitarthat, anélkül, hogy komoly eredményeket tudna egyik vagy másik fél elérni – mondta a külpolitikai szakértő.

Pócza István szerint a legnagyobb lapok és hírügynökségek a beszélgetésből a Donald Trump visszatérésének fontosságára és az európai biztonságra vonatkozó részt emelték ki.

Európának nem az az érdeke, hogy háború legyen a szomszédban, és hogy a nagyhatalmak rajtunk keresztül feszüljenek egymásnak,

hanem az, hogy a konfliktust a fegyverszünet, majd a békekötés irányába próbáljuk meg elmozdítani – szögezte le Pócza István.

A szakértő úgy fogalmazott, több ország is egyre inkább elköteleződik amellett, hogy a feleket össze kellene valahogy terelni annak érdekében, hogy leálljon az öldöklés, elindulhasson az újjáépítés Ukrajnában, és a kapcsolatok újjáépítése is Európa és Oroszország között.