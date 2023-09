Légvédelmet telepít az ukrán határra Románia

Közelebb telepíti légvédelmét a Duna-menti falvaihoz Románia, megakadályozva ezzel, hogy a folyó túlpartján található ukrán célpontok ellen küldött orosz drónok megsértsék az ország légterét – közölték vezető román hadügyminisztériumi források. A román és a NATO-légtér védelme érdekében négy F–16-ost is közelebb hoznak a határhoz, ahol repüléstilalmi zónát is kialakítanak, meggátolva az orosz–ukrán háború továbbterjedését az észak-atlanti szövetség területére.

Izmail egy orosz légicsapás után.

Fotó: Yulii Zozulia / AFP

Tavaly novemberben egy rakéta Lengyelország déli részét találta el, két ember halálát és kisebb biztonsági pánikot okozva, ám később kiderült, hogy nem orosz támadásról, hanem egy eltévedt ukrán légvédelmi rakétáról van szó. Most azonban Románia került a figyelem középpontjába, miután Oroszország, kilépve az ENSZ és Törökország közvetítésével létrehozott fekete-tengeri gabonaalkuból,

az ukrán gabonaszállítási infrastruktúrát vette célba, többek között a Duna partján.

Ezen célpontok között van Izmail és Reni, melyekkel szemben már Románia található. A román területen lezuhanó dróndarabok és más elszigetelt incidensek miatt az ottani fegyveres erők fokozták erőfeszítéseiket a polgári lakosság védelme érdekében.

Az egyik folyóparti faluban két óvóhely is épült, és a helyi lakosok mobilértesítést is kapnak, ha közelednek az orosz drónok. Ezek hatékonysága azonban a gyér térerő miatt kérdéses – írja a Reuters. A román hadügyminisztérium pénteki közleménye szerint száz amerikai katona és nyégy F–16-os is a Borcea katonai légibázisra érkezett, amely mindössze 150 kilométerre délre van Izmailtól. Szeptember közepe óta pedig a határon található repüléstilalmi zónát is kiterjesztették.

A románok mellett Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is elismeri, hogy az orosz dróntámadások célpontja nem Románia volt, bár a határközeli csapások így is felelőtlenek Stoltenberg szerint.

A román hadügyminisztérium szóvivője, Constantin Spinu eközben arról beszélt, hogy bár nincs bizonyíték arra, hogy hazája lenne a célpont,