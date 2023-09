Oroszország vissza akar kerülni az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába

Oroszország arra törekszik, hogy ismét helyet kapjon az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában. Az országot tavaly áprilisban zárták ki a tanácsból, miután megszállta Ukrajnát. Orosz diplomaták most azt akarják elérni, hogy Moszkva visszakapja a székét a szervezetben. A BBC megszerezte annak a dokumentumnak a másolatát, amelyet Oroszország terjeszt az ENSZ tagállamaihoz, hogy visszajuthasson az Emberi Jogi Tanácsba. Az ENSZ-tagok erről október 10-én fognak szavazni.

A portál által megszerzett dokumentumban

Oroszország azt ígéri, hogy megfelelő megoldásokat talál az emberi jogi kérdések rendezésére, és igyekszik megakadályozni, hogy a tanács egyetlen országcsoport politikai akaratát szolgáló eszközzé váljon.

Oroszország ezzel akarja visszaállítani a nemzetközi politikai érben a hitelességét, miután a háború kirobbanása óta ukrajnai és oroszországi emberi jogi visszaélésekkel is vádolják.

Az emberi jogsértésekről az Emberi Jogi Tanács Ukrajnával foglalkozó vizsgálóbizottsága terjesztett elő egy jelentést. Ebben a bizottság elnöke, Erik Mose azt állítja, hogy több bizonyítékot is feltártak a háborús bűnök elkövetésére, a többi között kínzásra, nemi erőszakra és civilek elleni támadásokra. Az ENSZ oroszországi különmegbízottja, Maria Kacarova két héttel ezelőtt számolt be arról, hogy Oroszországban is romlott az emberi jogi helyzet. Azt állította, hogy az ukrajnai háborút bíráló hangok ellen kemény eszközökkel lép fel a hatalom.

Emellett egy nemzetközi emberi jogvédő ügyvédekből és ukrán ügyészekből álló csoport éppen egy olyan dokumentum összeállításán dolgozik, amely alapot adhat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) egy Vlagyimir Putyin elleni vádemelésre. A készülő dokumentumban bizonyítékokat szolgáltatnának arra, hogy Oroszország az éhínséget mint háborús fegyvert használja Ukrajnában. Az ENSZ 2018 óta tekinti háborús bűncselekménynek az éhínség szándékos előidézését egy konfliktusban, ezt a joggyakorlatot az ICC 2019-ben vette át.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába 47 tagot választanak a szervezet 193 nemzete közül. A mandátum a tanácsban három évre szól. Legközelebb október 10-én szavaznak a tanácsba kerülésért.

A közép- és kelet-európai országok számára fenntartott két helyért Oroszország, Albánia és Bulgária verseng.

Arról, hogy melyik két nemzet kerül be az Emberi Jogi Tanácsba, az ENSZ mind a 193 tagja szavaz. A BBC ENSZ-forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Moszkva agresszív kampány folytat a tanácsba kerülésért, és állítólag gabonát és fegyvert ajánl a kisebb országoknak a szavazataikért cserébe. Ezt az információt nem lehet megerősíteni. Oroszország visszakerülésére a tanácsba megvan a reális esély.