Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn Vlagyimir Putyinnal találkozott az oroszországi Szocsiban, hogy meggyőzze őt az ukrán gabonaexport-megállapodáshoz való visszatérésről, amely enyhíthetne a globális élelmiszerválságon.

Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC / AFP

Oroszország júliusban – egy évvel azután, hogy az az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött – kilépett az Ukrajnával kötött gabonaegyezményből, ugyanis szerintük a saját élelmiszer- és műtrágyaexportjuk akadályokba ütközött, valamint azt is kifogásolták, hogy az ukrán szállítmányok nem jutnak el a rászoruló országokba.

A találkozón Putyin közölte Erdogannal, hogy Moszkva kész a gabonafolyosó újranyitására, azonban ehhez Oroszország feltételeit is teljesíteni kell.

A török elnök korábban jelentős szerepet játszott abban, hogy meggyőzze orosz kollégáját az egyezmény aláírásáról és fenntartásáról, valamint az ukrajnai háború kirobbanása óta Erdogan kiemelt szerepet játszott a felek közötti közvetítésben.

A találkozóra Erdogan mellett Törökország vezető gazdaságpolitikusai is elutaztak, többek között Mehmet Simsek pénzügyminiszter és Hafize Gaye Erkan, a jegybank új elnöke is részt vesz a megbeszéléseken. A háború mellett a két ország közti együttműködésről is szó lesz, például az energetika és a pénzügyi politika területén.

Erdogan a gabonamegállapodás mellett, a békéről is tárgyalna ma Putyinnal A török elnök szívesen közvetítene az oroszok és az ukránok között, akár a háború lezárásáról is.

Mindenki abban bízik, hogy a mai találkozón újra tudjuk indítani a gabonaegyezményt. Ez egy fontos lépés lenne az egész világ, különösen az afrikai országok számára, de az orosz nép kéréseit is tiszteletben kell tartani

– jelentette ki Erdogan elnök. Putyin azt mondta, hogy Oroszország visszatérhet a megállapodáshoz, ha a Nyugat teljesíti az ENSZ-szel egyidejűleg elfogadott külön memorandumot, amely megkönnyítené az orosz élelmiszer- és műtrágyaexportot.

Bár az orosz élelmiszer- és műtrágyaexportra nem vonatkoznak az Ukrajna elleni orosz inváziót követően bevezetett nyugati szankciók, Moszkva szerint a kifizetésekkel, a logisztikával és a biztosítással kapcsolatos korlátozások akadályozták a szállításokat.

Emellett az Ukrajnán keresztülhaladó ammóniavezetékeiket is újra szeretnék nyitni, valamint a Rosselkhozbankot is vissza akarják kapcsolni a SWIFT fizetési rendszerhez, amelyből egy-két kivitellel valamennyi orosz bank nem sokkal az invázió után ki lett tiltva.

Oroszország és Ukrajna a világ két legfontosabb mezőgazdasági termelője, a búza, az árpa, a kukorica, a repce, a repceolaj, a napraforgómag és a napraforgóolaj piacának is jelentős szereplői. A két ország több mint egy éve tartó háborúja komoly kiesést okozott a nemzetközi élelmiszerpiacokon.