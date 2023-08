Oroszország nyakán ragadhat a gabonája a rejtett nyugati szankciók miatt

Moszkva kihívásokkal néz szembe a gabonatermékeinek exportját illetően. A hajóhiány, a biztosítási költségek növekedése, illetve a nyugat nem hivatalos embargója miatt Oroszország nyakán marad a gabonája egy jelentős része – írta meg a Reuters.

Fotó: Denis Abramov / AFP

Az orosz gabonaexportőrök szakszervezetének vezetője szerint rejtett szankciók sújtják az országot. Eduard Zerninre szerint a jelenlegi helyzetben a szállítási és biztosítási költségek annyira megnőttek, hogy Moszkva nem tudja jövedelmezően eladni az agrártermékeket. Bár a nyugati országok hivatalosan nem vetettek ki szankciókat az orosz mezőgazdasági termékekre, de az orosz bankokra és magánszemélyekre kivetett korlátozások hozzájárulnak a költségek növekedéséhez.

A Kyiv Independent emellett azt írta, hogy Oroszország kereskedelmi hajókat is nehezen talál azóta, hogy kilépett a fekete-tengeri gabonamegállapodásból. A paktum értelmében Oroszország a háború ellenére biztosított egy védett kereskedelmi vonalat a tengeren, amin keresztül Ukrajna elszállíthatta a mezőgazdasági termékeit. A megállapodás megszűnése után Ukrajna a tengeren az ukrán partokat megközelítő hajók elleni támadásokra figyelmeztetett, illetve Oroszország is folyamatosan lövi az ukrán tengeri infrastruktúrát. Az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia arra figyelmeztetett, hogy éppen Moszkva lehet az, aki polgári hajókra is csapást mér a tengeren.

A Fekete-tengeren történő hajózás jelenleg annyira kockázatos lett, hogy a biztosítási költségek a sokszorosukra nőttek.

Emiatt az orosz mezőgazdasági minisztérium arra számít, hogy a 2023-2024-es szezonban a gabonaexportjuk nagyjából 8 százalékkal eshet majd vissza.

Az orosz minisztérium decemberben 61 új teherhajó építését jelentette be azt követően, hogy több nemzetközi szállító cég is megtagadta velük az együttműködés.

Oroszország július 17-én egyoldalúan felmondta a fekete-tengeri gabonaegyezményt.

Ukrajna gabonaexportja létfontosságú a világ élelmiszerellátása szempontjából. A teljes körű invázió előtt Ukrajna volt az ötödik legnagyobb búzaexportőr a világon. Az ENSZ szerint a gabonamegállapodás közel 33 millió tonna élelmiszer exportálását tette lehetővé Ukrajna kikötőin keresztül.

Júliusban Vlagyimir Putyin orosz elnök az Afrika-Oroszország csúcstalálkozón arról beszélt, hogy országa kész kiváltani az ukrán gabonát a kontinensen. Ehhez Recep Tayyip Erdogan török elnök támogatását is kérte.