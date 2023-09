Üzenjünk hadat Lengyelországnak – mondja Zelenszkij korábbi tanácsadója

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök volt tanácsadója, Olekszij Aresztovics is kritizálta az ukrán államfő ENSZ-ben elhangzott, Lengyelországgal szemben is kritikus szavait. Az ukrán gabonaimport lengyel tilalmát korholó Zelenszkij megszólalása után a varsói ukrán nagykövetet is bekérették a lengyelek, és Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerdán az Ukrajnába tartó lengyel fegyverszállítások leállításáról beszélt.

Fotó: AFP

Aresztovics az X-en ironikusan arról írt, hogy ezzel Ukrajna még nem végzett, hadat kellene üzennie Lengyelországnak, csakúgy mint száz éve. Ennek ugyan ugyanaz lenne a vége, mint akkor, de nyilvánvaló, hogy nagyon akarjuk – olvasható a bejegyzésben, amit később azzal a kérdéssel folytat, hogy feltűnt-e, hogy

minden ukrán kormány máshogy indul, de mindegyik politikai öngyilkossággal fejezi be pályafutását.

Ennek oka Aresztovics szerint az, hogy mindegyik kormány a véletlennek köszönheti hatalmát, és mivel képtelen élni a történelmi lehetőséggel, belefáradva a küzdelmekbe csak a halálvágy marad meg bennünk.

- Я думаю, что мы не дорабатываем.



Нужно объявить Польше войну.)



Вот так будет очень похоже на 100 лет назад.



Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется.



Вишневое мортидо.



-Вы заметили, что каждая власть в Украине начинает по-разному, а заканчивают они… — Arestovych (@arestovych) September 20, 2023

A lengyel Wiadomosci beszámolója felidézi, hogy Aresztovics 2023 januárja óta nem tanácsadója már Zelenszkijnek, miután arról beszélt, hogy egy Dnyeperben 44 halálos áldozatot okozó orosz rakéta az ukrán légvédelem miatt esett a lakótömbre.