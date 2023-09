Váratlanul Kijevbe érkezett Annalena Baerbock

Kijevbe érkezett Annalena Baerbock német külügyminiszter az ukrán közszolgálati csatorna, a Szuszpilne szerint. A látogatást nem jelentették be előre, hasonlóan Antony Blinken amerikai külügyminiszter múlt heti útjához. Ez a háború kezdete óta már a negyedik látogatása a német politikusnak az ukrán fővárosban.

A német külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Ukrajna a bombák záporában és az orosz tankok árnyékában is az Európa Unió felé halad és a szabadságot védelmezi. „Ahogy Ukrajna mögöttünk áll, úgy Kijev is számíthat ránk” – mondta.

Annalena Baerbock útban Kijev felé.

Fotó: Jörg Blank / AFP

Baerbock arról is beszélt, hogy az EU bővítése szükségszerű geopolitikai következménye az oroszokkal vívott háborúnak. Az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdésének előkészítése jelenleg is zajlik a német diplomata szerint, aki az ukrán igazságügyi és médiareformokat is méltatta, ám felhívta a figyelmet az oligarchaellenes törvény életbeléptetése és a korrupcióellenes harc terén teendő lépések fontosságára.

Hozzátette, hogy az EU és Ukrajna energiahálózatának szorosabb összekapcsolása a tél előtt javában zajlik, hogy a télen az ukrán családoknak ne kelljen aggódniuk, amikor Putyin az erőműveket veszi célba.

A német külügyminiszter a gazdasági, a katonai és a humanitárius támogatások folytatásáról is biztosította Ukrajnát.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Putyin a polgári infrastruktúra elleni támadásokkal terrorizálja Ukrajnát, és megemlítette az országból elrabolt gyerekek kérdését is. Jelezte, hogy Németország támogatja az ukrán kormány és civil szervezetek erőfeszítéseit a gyerekek hazajuttatására.