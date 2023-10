Átkeltek az ukránok a Dnyeperen

Ukrán tengerészgyalogosok két, század méretű csoportja hajtott végre a Dnyeper folyón átívelő akciót kedden és szerdán Herszon közelében mind ez idáig megbízhatónak bizonyuló orosz források szerint.

A támadás során az ukránok, áttörve a kezdeti védelmi vonalakon, ideiglenesen bevették Pojma községét, és pozíciókat szereztek Piscsaniszkva északi szélén. Az orosz katonai bloggerek szerint ugyanakkor később sikerült az ukránokat visszaszorítani a folyó felé, de azok még szerdán is a folyó keleti partján voltak.

Fotó: Szergej Szupinszkij

Az orosz források szerint ez akár egy ukrán hídfőállás kiépítésére tett kísérlet kezdete is lehet, amit az is megkönnyíthet, hogy számos alakulatot a front más szakaszára vezényeltek korábban. Ugyanakkor a Háborús Tanulmányok Intézete amerikai think tank értékelése szerint egyelőre korai lenne arról beszélni, hogy az ukránok hídfőállást alakítottak ki a Dnyeper keleti partján, ahogy egyelőre a támadás kiterjedtsége sem teljesen világos.

Az ukránok továbbá Bahmut környékén és Zaporizzsja régió nyugati részén is folytatták az ellentámadást, míg az oroszok a Kupjanszk–Szvatove–Kreminna-vonalon hajtottak végre offenzívát, Avgyijivka irányában, ahol némi előrehaladásra is képesek voltak.