Az orosz–ukrán háború 596. napja – friss hírek

Oroszország Shahed öngyilkos drónokkal mért csapást Odessza megyére október 11-én éjszaka, valamint október 12-én hajnalban. A légvédelem több eszközt megsemmisített, de nem tudott minden fenyegetést elhárítani. Izmail kikötőjét több találat is érte, az infrastruktúrában kár keletkezett, illetve egy nő meghalt.

Fotó: AFP

Az áldozat egy 88 éves nő volt, illetve lakóépületek gyulladtak ki. A kikötői infrastruktúra is megsérült – írta meg a Kyiv Independent. Izmail egy folyami kikötőváros a Duna mellett. Az orosz légi csapások egyik fő célpontja az utóbbi hetekben, mivel Ukrajna innen küldi a gabonát Európa felé. Izmail azt követően lett a gabonaszállítás fontos központja, hogy Oroszország leállította a Fekete-tengeri gabonaegyezményt.

Az ukrán hadsereg déli parancsnoksága szerint a drónok úgy játszották ki a légvédelmet, hogy egyszerre több irányból közelítették meg Odesszát, valamint a helyi terep adottságait használták ki, hogy leplezzék az útvonalukat.

Az egyetemistákat is a frontra vezényelhetik Ukrajnában Ukrajnában 106 ezer olyan egyetemi hallgató van, akik idősebbek 25 évnél. A háború kitörése előtt a számuk nagyjából 40 ezer volt. Annak érdekében, hogy az egyetemi tanulmányokkal ne lehessen kijátszani a sorozást, Ukrajnában törvény módosítanak. A 30 évnél idősebb egyetemistákat a frontra vihetik, ha már van egy megszerzett diplomájuk.

Oroszország támadást indított, előretört Avdiivkánál

Az orosz csapatok intenzív tüzérségi támadások után október 10-én benyomultak Avdiivka városba. Az Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint műholdfelvételeken látható volt október 11-én, hogy az orosz erőknek sikerült benyomulniuk Donyeck megye ukránok kezén lévő részére – írta a Kyiv Independent.

A jelentés szerint három orosz zászlóalj vehet részt a támadásban, harckocsikkal és páncélosokkal.

Az ISW szerint az oroszok az elmúlt hónapokban tapasztalt inkább védekező stratégiát arra használták, hogy kielemezzék az ukránok offenzíváját, és tanuljanak a korábbi összecsapásokból. A jelentésükben az is olvasható, hogy a támadást hosszabb ideig tartó légi felderítés, elektronikus támadások és tüzérségi csapások előzték meg, hogy megtörjék a terület ukrán védelmét.