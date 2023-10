Az orosz–ukrán háború 600. napja – friss hírek

Hiába ért el sikereket az orosz haderő az avdiivkai hadművelet során, Vlagyimir Putyin visszafogott optimizmussal nyilatkozott a győzelmekről – írta jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: Anadolu via AFP

Korábban az orosz sajtó attól volt hangos, hogy sikerült áttörni az ukrán vonalakat, és több négyzetkilométernyi területet elfoglalni Avdiivka település mellett. Október 15-i hírek szerint a város bekerítése megakadt, illetve az oroszok veszteségei is viszonylag nagyok. Miközben korábban az orosz állami híradások offenzívakánt hivatkoztak a hadműveletre, addig 15-én Vlagyimir Putyin egy televíziós interjúban már az „aktív védekezés” kifejezést használta.

Ez a változás a retorikában azért is furcsa, mivel a múlt héten az orosz sajtó arról írt, hogy az ukrán ellentámadás megbukott és Oroszország visszavette a kezdeményezést a harctéren. Még október 13-án Oroszország ENSZ nagykövete is úgy fogalmazott, hogy sikeres offenzívát hajtottak végre Avdiivka közelében – írta meg a Kyiv Independent.

Amerikai jelentések október 14-én arról szóltak, hogy az orosz előrenyomulás megakadt, az ukránok a vártnál nagyobb ellenállást tanúsítottak. Ezek a hírek arról szóltak, hogy az orosz csapatok megtorpantak és ismét védekező állásba kényszerültek.

Az ISW azt írta, hogy

a következő időszakban nem valószínű, hogy újabb orosz előretörés következne be a csatatéren. Ennek fő oka, hogy az ilyen offenzívák túl sok személyi és anyagi áldozatot követelnek Oroszországtól.

Ahogy az időjárás egyre ősziesebbre fordul, a harcfronton annál jobban lelassulnak majd az események. A felázott föld nem kedvez a harckocsiknak, illetve a gyalogság is lassabban tud haladni. Ukrajnát így rendkívül szorítja az idő, mivel a júniusban indult ellentámadás során nagyobb sikert nem sikerült elérniük. Ha megérkezik a tél az országba, akkor a front is megfagy és a tavaszi olvadásig nem lehet majd újabb nagyobb mértékű hadjáratra számítani.