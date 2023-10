Giorgia Meloni szakított az élettársával

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni majdnem tíz év után szakított az élettársával, Andrea Giambrunóval. Bár Meloni és az újságíró Giambruno sosem házasodtak össze, van egy hétéves kislányuk.

Georgia Meloni szakított az élettársával, Andrea Giambrunóval, miután a tévés műsorvezető nyíltan flörtölt egy kolléganőjével. Meloni szerint a kapcsolatuk még régebb óta megromlott, a búcsúnak viszont most jött el az ideje.

Fotó: TIZIANA FABI

Köszönöm neki az elmúlt éveket, amiket együtt töltöttünk és azt is, hogy itt volt nekem a nehézségek idején is. Amit viszont a legjobban köszönök, hogy megajándékozott a legfontosabb dologgal az életemben, a kislányommal, Ginevrával

– írta Meloni a Facebook-oldalán.

Meloni és Giambruno 2015-ben ismerték meg egymást egy televíziós interjú során. Meloni volt az egyik műsor vendége, Giambruno pedig a a programstruktúráért felelt.

Azóta Giambruno a Mediaset csatorna műsorvezetője lett a La Striscia la notizia esti magazinműsorban. Az újságíró munkája során többször is kellemetlen helyzetbe hozta Melonit a szerepléseivel, a szakításhoz viszont a legutóbbi húzása vezetett.

A legutóbbi adás felvételekor Giambruno gátlástalanul udvarolt az egyik kolléganőjének, olyan kijelentéseket is tett, hogy milyen kár, hogy nem előbb ismerkedtek meg

– írta meg a Politico. Az esetről készült felvételek gyorsan bejárták az olasz sajtót és egyből Melonira irányult a figyelem, hogy mit szól párja viselkedéséhez.

Meloni a posztjában azt is közölte, hogy igazából már régebb óta elváltak az útjaik Giambrunóval, viszont a végső szakításnak most jött el az ideje. Azt is kijelentette, hogy a politikai ellenfele ne reménykedjenek abban, hogy a magánéleti problémáik meggyengítik a pozícióját.