Nem teljesíti időben Ukrajnának tett lőszerszállítási vállalásait az Európai Unió

Hiába ígért márciusig egymillió tüzérségi lőszert Ukrajna számára az Európai Unió, az eddigi szállítások időarányosan elmaradnak a vállalásoktól és több tagállam is a határidő meghosszabbítását kérte.

A korábban elfogadott tervek szerint

a meglévő és a közös vásárlás, valamint a gyártás felpörgetésével beszerzendő lőszerek mindössze 30 százaléka érkezett meg Ukrajnába, noha az idő több mint fele eltelt már.

Időközben a saját lőszergyártását jövőre szintén 1 millió lövedékig feltornászni próbáló Egyesült Államok részéről is érkezik a nyomás Európa felé az erőfeszítések fokozására – írja a Bloomberg.

Fotó: AFP

Miután az ukrán ellentámadás csak mérsékelt eredményeket tudott eddig felmutatni, az európai lőszerszállítások kritikusak lehetnek, hiszen egyes becslések szerint jövőre Oroszország akár 2 millió lőszert is gyárthat, miközben az orosz készleteket növelik az észak-koreai szállítások is.

Kijev szövetségesei remélik, hogy a közös erőfeszítések segítségével ezzel sikerülhet lépést tartani, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már megkongatta a vészharangot, hogy az izraeli háború készleteket vonhat el Ukrajnától. Ugyanakkor az ukránok és az izraeliek igényei között kevés az átfedés.

További akadályt jelenthet az Ukrajnának nyújtott támogatások előtt, hogy az Egyesült Államokban a republikánusok egyre kevésbé állnak Kijev mellé. A képviselőház új elnöke, Mike Johnson például ellenezte az ukránok folyamatos támogatását, miközben Joe Biden amerikai elnök 60 milliárd dolláros támogatást kért Kijev számára.

Peter Stano, az EU szóvivője elmondta, hogy május 31-ig az unió 223 ezer tüzérségi lőszert és 2300 rakétát szállított Ukrajnának, ebben azonban nemcsak a 155 milliméteres lövedékek, de más nagy kaliberű lőszerek is benne vannak. A szóvivő szerint azóta hét ország adott le rendeléseket az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül és további szállítások is történtek.

A lőszerszállításokat azonban az is nehezíti, hogy a kereslet felfutása miatt a lőszerek beszerzése is megdrágult, így az erre elkülönített összeg is kevésnek bizonyulhat. Ugyanakkor több európai ország igyekszik saját gyártási kapacitásait is bővíteni, ahogy Ukrajna is törekszik erre.