Putyin: a hűség önmagában kevés

Noha Vlagyimir Putyin orosz elnökről régóta köztudott, hogy nagyra értékeli emberei hűségét, amit az is jelez, hogy közvetlen munkatársai évek óta vele vannak, a Kreml szerint a hűség önmagában nem elegendő ahhoz, hogy valaki az orosz vezetés csúcsaira érjen.

Fotó: AFP

Egy 2018-as interjú során Putyin közölte, hogy képes megbocsátani hibákat, ám van egy kivétel, és ez nem más, mint az árulás. A CNBC érdeklődésére válaszolva azonban Dmitrij Peszkov e-mailben arról írt, hogy sem hazájában, sem külföldön nem látott olyan főnököket, akik megtartják áruló embereiket. Ugyanakkor hozzátette, hogy Putyin számára a hűség önmagában nem elegendő, és elárulta azt is, hogy

mi az a három tulajdonság, amelyet az orosz elnök az embereitől elvár. Ezek a következők: a professzionalizmus, a hatékonyság és csak harmadik helyen a hűség.

Maga Peszkov egyébként már 23 éve Putyin szóvivője, ahogy számos másik orosz vezető is már évek óta az elnök közelében van, így például Szergej Lavrov 2004 óta külügyminiszter, de Szergej Sojgu hadügyminiszter is már 2012 óta tölti be a posztját, ami előtt szintén kormányzati tisztségeket töltött be.

Külső elemzők ugyanakkor vitatják, hogy a kompetencia hasonló szerepet játszana, mint a hűség az orosz államfő személyi döntései terén. Erre utal szerintük az is, hogy Sojgu és az időközben meghalt Jevgenyij Prigozsin konfliktusában a hadügyminiszter oldalára állt, noha Sojgut sokan kritizálták az orosz hadsereg Ukrajnában nyújtott, a vártnál gyengébb teljesítménye miatt.