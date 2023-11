Az izraeli háború 31. napja – Izrael a túszokért cserébe felfüggesztené Gáza ostromát

Izrael nyitott egy humanitárius szünetre a harcokban a Gázai övezetben, ha az a túszok szabadulását jelenti – közölte Izrael egyesült államokbeli nagykövete vasárnap. Michael Herzog a CBS televíziónak adott interjúban ugyanakkor úgy vélte, a Hamász nem gondolja komolyan a túszok elengedését.

Fotó: AFP

Az izraeli diplomata állítása szerint mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az izraeli katonaság elkülönítse a terroristákat a palesztin civilektől. Emlékeztetett arra, hogy

az izraeli hatóságok arra szólítják fel a polgári lakosságot, hogy a Gázai övezet déli része felé költözzenek, miközben a Hamász mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt megakadályozza.

A nagykövet a polgári lakosok halálát tragikusnak nevezte, ugyanakkor azt is kijelentette, hogy Izrael nem adhat védettséget a Hamásznak csak azért, mert civilek mögé bújik.

Élesen bírálta ugyanakkor az Egyesült Államok diplomáciai megközelítését a Palesztin Hatóság volt egyesült államokbeli nagykövete, aki jelenleg az Egyesült Királyságban vezeti a palesztin külképviseletet.

Huszam Zomlot szintén a CBS televíziónak adott vasárnapi nyilatkozatában úgy vélte, hogy

az Egyesült Államoknak a tisztességes közvetítő szerepében kellene feltűnnie, és nem az izraeli narratívát átvennie. Egyben bírálta, hogy Washington visszautasítja a tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és ehelyett a humanitárius szünet elképzelését teszi magáévá.

A palesztin diplomata feszültnek nevezte Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Mahmud Abbász, a Palesztin Hatóság elnökének vasárnapi találkozóját.

A jordániai légierő orvosi ellátmányt dobott le a Gázai övezetbe – számolt be hétfőn kora reggel II. Abdalláh jordániai király. „Rettenthetetlen légierőnk személyzete éjfélkor sürgős orvosi segélyt dobott le a levegőből a gázai jordániai tábori kórház területére” – közölte Abdullah király az X közösségi médiaplatformon. „Ez a mi kötelességünk, hogy segítsük a gázai háborúban megsérült testvéreinket. Mindig ott leszünk palesztin testvéreink mellett” – írta az uralkodó.

Izrael több hete tartja szinte teljes blokád alatt a Gázai övezetet, amióta a Hamász iszlamista terrorszervezet harcosai példátlan terrortámadásokat hajtottak végre izraeli települések ellen. A blokád az ivóvíz-, élelmiszer-, áram- és üzemanyag-ellátás nagymértékű megszakítását jelentette, eltekintve néhány tucat nemzetközi segélyszállító teherautótól, amelyeket a gázai és az egyiptomi határátkelőn keresztül engedtek be.

A The Times of Israel című lap szerint nem volt világos, hogy a segélyszállítmányok eljutottak-e a kórházba, illetve hogy a művelet Izrael tudtával vagy jóváhagyásával történt-e. A jordániai király posztja tartalmazott olyan képeket, amelyeken egy jordániai nemzeti zászlóval fedett ládát rakodnak be a légierő egyik szállító repülőgépébe. Más X-felhasználók reagáltak Abdullah király posztjára, mondván, hogy az állítás nem igaz, és hogy a segélyt egy egyiptomi repülőtérre szállították. Izrael követeli, hogy ellenőrizzék a segélyszállítmányokat, amelyek eddig csak az egyiptomi rafahi határátkelőn keresztül jutottak el a Gázai övezet déli részébe. Az izraeli hadsereg szerint ezzel azt akarják megakadályozni, hogy fegyvereket csempésszenek a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamászhoz. Segélyszervezetek szerint az Egyiptomból a rafahi határátkelőn keresztül a Gázai övezetbe eddig teherautókkal érkezett segélyszállítmányok közel sem elegendők.