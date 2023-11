Az orosz–ukrán háború 643. napja – Oroszország migránsáradattal törné meg a finneket

Az orosz belügyminisztérium utasította a hatóságokat, hogy gyűjtsék össze a Közel-Keletről, Afrikából és más régiókból érkező migránsokat és szállítsák őket a finn határra – írta egy friss jelentésében a Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: Shutterstock

A háborúkutató intézet azt is írta, hogy Finnország számolt egy ilyen akció lehetőségével és időben megerősítette a határait. Állítólag a legtöbb illegális bevándorlót sikerült megállítaniuk, mielőtt átjuthattak volna az országba, így Oroszországra vár a feladat, hogy gondoskodjon az elhelyezésükről – írta a Kyiv Independent. Az ISW a migrációs nyomásgyakorlás kudarcaként jellemezte az orosz törekvést.

Finnország annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a határához szállított bevándorlótömeg elárassza a területét, egy kivételével az összes oroszországi határátkelőjét lezárta.

A finn miniszterelnök közölte, hogy gondolkoznak az utolsó átkelő lezárásán is. Petteri Orpo azt is elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak a határvédelem megerősítésén.

Az ISW adatai szerint novemberben nagyjából 900 menedékkérő érkezett Oroszországból Finnországba. Többek között Afganisztánból, Kenyából, Marokkóból, Pakisztánból, Szomáliából, Szíriából és Jemenből származtak a bevándorlók.

Finnország az év elején csatlakozott a NATO-hoz, hogy elejét vegye egy esetleges orosz agressziónak. A finnek rendkívül szigorú politikát folytatnak Oroszországgal szemben. A határátkelőket még a turisták előtt is lezárták, valamint az orosz rendszámú autókat járműveket sem engedik át a határon. A Finnországban tartózkodó orosz rendszámú autóknak 2024 márciusáig van idejük elhagyni az országot.