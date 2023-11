Brutális videót tettek közzé az oroszok a kárpátaljai katonák elleni rakétacsapásról

Egy ukrán újságíró Telegram-csatornáján osztotta meg azt az orosz csapatok által készített drónfelvételt, amin a munkácsi 128-as hegyi dandárt ért rakétacsapás látható.

Fotó: MTI/AP/Libkos

Az Andrij Caplijenko által közzétett felvételen látható, ahogy az orosz haderő pusztító csapást mér a frontvonal közeli településre, ahol a munkácsi 128. önálló hegyi rohamdandár katonái tartózkodtak. A felvételeken láthatóak a robbanás utáni állapotok – írja a KISZÓ a Korrespondent alapján.

Az orosz csapásban a legfrissebb információk szerint a számos kárpátaljai magyart is soraiban tudó dandár 28 katonája vesztette életét és 53-an sebesültek meg.

A lap szerint a támadásról az az orosz megfigyelődrón készített felvételeket, amely vélhetően a csapáshoz meghatározta az egység pozícióját. A zömében tiszti rangban lévő katonák azért gyűltek össze a Zaporizzsja megyei faluban, hogy a tüzérség napja alkalmából kitüntetéseket vegyenek át.

Az elesett katonák emlékére hétfőtől szerda éjfélig tartó háromnapos gyászt hirdettek Kárpátalján, az ukrán védelmi miniszter pedig vizsgálatot rendelt el a körülmények tisztázása céljából. A KISZÓ szerint most derült ki az is, hogy már korábban is összehívták egy helyre a katonákat, az oroszok potenciális céltáblájává változtatva őket.