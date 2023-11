Kitüntetésre mentek, lebombázták őket – gyászol Kárpátalja

Egy orosz rakétacsapás következtében legalább 22 katona halt meg a munkácsi 128-as hegyi dandár kötelékéből. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója alapján a tömeges tragédia a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye egyik frontközeli településén történt a napokban. A cikk szerint sokan értetlenül állnak azelőtt, hogy miért hívták össze a legismertebb kárpátaljai katonai alakulat tisztjeit, szakaszparancsnokait, akiknek a későbbi támadás helyszínén kitüntetéseket nyújtottak volna át – helyette az orosz agresszor erők egy Iszkander-rakétával lemészárolták őket.

Fotó: Getty Images

A portál úgy tudja, a támadásnak húsznál is több halálos áldozata és sok sérültje van, köztük civilek is. Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter vizsgálatot rendelt el a körülmények tisztázása céljából, miközben a katonai vezetés csak azután adott hivatalos tájékoztatást a tragédiáról, hogy annak híre már bejárta a közösségi médiát.

A KISZÓ szerint most derült ki az is, hogy már korábban is összehívták egy helyre a katonákat, az oroszok potenciális céltáblájává változtatva őket. Eközben az Ungvárhoz közeli Szerednyén posztomusz érdemrendeket adtak át a munkácsi 128-as dandár elesett katonáinak hozzátartozóinak. A Hősök keresztje kitüntetést Viktor Mikita katonai kormányzó nyújtotta át az özvegyeknek és édesanyáknak.

A Magyar Nemzet közben arról ír, hogy Mikita vasárnap reggeli bejegyzésében közölte, a katonák emlékére hétfőtől szerda éjfélig tartó háromnapos gyászt hirdettek Kárpátalján.

A Kárpáthír kárpátaljai magyar hírportál arról cikkezik, hogy a rendelet értelmében az állami lobogókat félárbócra eresztik, és minden reggel kijevi idő szerint kilenc órától egyperces néma csenddel adóznak az elhunyt katonák emléke előtt, valamint a különböző felekezetű templomokban miséket tartanak értük. A szórakoztató jellegű rendezvényeket elhalasztják.