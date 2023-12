A Hamász az egyik izraeli atomtámaszpontot is eltalálta október 7-én

Egy feltehetően a Hamász október 7-i támadása során útnak indított rakéta eltalálta azt az izraeli katonai bázist is, ahol a szakértők szerint a zsidó állam atomfegyverek hordozására alkalmas rakétákat tárol.

Bár a rakéta nem ért el közvetlen találatot, az általa okozott tűz elérte a rakéták raktárait és más érzékeny területeket is a Sdot Micha nevet viselő támaszponton.

Fotó: AFP

Izrael sosem ismerte el, hogy rendelkezik atomfegyverekkel, ám izraeli szivárogtatók és amerikai tisztviselők is megszellőztették már, hogy az ország legalább néhány atomtöltetet birtokol.

Hans Kristensen, az Amerikai Tudósok Szövetsége Nukleáris Információs Projektjének igazgatója a The New York Timesnak elmondta, hogy vélhetően 25-50 Jericho típusú, atomfegyver hordozására alkalmas rakéta lehet a bázison. Ugyanakkor

valószínűleg a tölteteket egy másik helyszínen tárolják, így a Hamász rakétái nukleáris kockázatot nem hordoztak.

A Sdot Micha elleni támadás az első, amikor palesztin fegyveresek egy olyan izraeli támaszpontot vettek célba, ahol a feltételezések szerint atomfegyverek lehetnek. Azt ugyanakkor nem tudni, hogy a célpont kiválasztásakor ez mennyire volt fontos szempont, hiszen elképzelhető, hogy a támaszpont katonai volta elegendő volt ahhoz, hogy a célkeresztbe kerüljön.

Azonban az egyik legérzékenyebb izraeli katonai célpont elleni csapás jól érzékelteti az október 7-i támadás előkészítésébe fektetett munkát. A bázis elleni támadás órákon keresztül tartott, és rakéták sorozatát használta fel az izraeli légiriadó-alkalmazás adatai szerint. Azt nem tudni, hogy a Vaskupola légvédelmi rendszer hány, a bázis felé tartó rakétát semlegesített, de azt igen, hogy október 7-én a Hamász annyi rakétát lőtt ki, hogy a Vaskupolát esetenként sikerült túlterhelni.

A bázisról készült műholdfelvételek szerint azóta ott földmunkák zajlottak, vélhetően azért, hogy védelmet nyújtsanak a jövőbeli rakéták repeszeivel szemben. Az izraeli légiriadó-alkalmazás, műholdfelvételek és a közösségi média bejegyzései is megerősítik a támadás tényét és azt is, hogy a rakéta a bázis területén belül ért földet.

Az atomtámaszpont elleni támadás ritkaságnak számít, a University of Maryland adatbázisa szerint világszerte eddig öt hasonló akcióról tudunk. Ugyanakkor a valós szám ennél lehet magasabb is az atomfegyverekkel kapcsolatos titoktartás miatt.

A Hamász és más palesztin csoportok általában Gázához közeli városokat vesznek célba, ritkábban pedig egy-egy nagyobb hatótávolságú rakétát is elindítanak Tel-Aviv vagy más nagyobb város felé. Noha a palesztinok rakétái lehetnek pontatlanok, a Sdot Micha elleni csapás aligha véletlen. A támaszpont látható műholdfelvételeken, és több mint 3 kilométeres körzetben nincs is más, ami célpontként szolgálhatott volna. A bázis tágabb környezete is ritkán lakott, így nem kínál kedvező célpontot a terroristáknak.

A rakéta által okozott tűz nagyjából 160 ezer négyzetmétert perzselhetett fel, ám a fegyverek és más felszerelések a bázison biztonságban maradtak a műholdfelvételek szerint. Ráadásul a Jericho rakétákat feltehetően mélyen a föld alatt tárolják, így azok jelentős károknak is képesek ellenállni.

Azonban ha egy katonai támaszponton a tűz eléri a lőszer- vagy üzemanyagraktárat, az komoly kockázatot jelent.