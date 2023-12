David Cameron kemény döntést hozott a szélsőséges izraeliekkel szemben

A szélsőséges telepesek, akik palesztin polgári személyeket vesznek célba és gyilkolnak meg, az izraeliek és a palesztinok biztonságát egyaránt aláaknázzák – közölte az X-en David Cameron brit külügyminiszter.

Cameron: Izraelnek erőteljesebben fel kell lépnie a telepesek erőszakcselekményeivel szemben.

Fotó: Anadolu via AFP

Cameron szerint Izraelnek erőteljesebben fel kell lépnie a telepesek erőszakcselekményeivel szemben, és el kell számoltatnia az ilyen cselekmények felelőseit. A brit külügyi tárca vezetője – aki 2010 és 2016 között Nagy-Britannia miniszterelnöke volt – csütörtöki közleményében bejelentette, hogy a brit kormány megtiltja a nagy-britanniai beutazást mindazoknak, akik felelősek az izraeli telepesek által elkövetett erőszakcselekményekért.

Országunk nem nyújthat otthont olyanok számára, akik ilyen megfélemlítő cselekedeteket követnek el

– jelentette ki a brit külügyminiszter.

Izrael londoni nagykövete csütörtöki nyilatkozatában elvetette annak lehetőségét, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezettel vívott háború után kétállami megoldás jöjjön létre. Cipi Hotoveli a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a Hamász által október 7-én Izrael ellen elkövetett terrortámadásban – amelyben 1200 ember életét vesztette – meghalt az oslói megállapodás is.

Az szankciókat akar kivetni az izraeli telepesekre Az Európai Unió egyre inkább szembefordul Izraellel.

A három évtizede kötött nemzetközi egyezmény – amelynek részese volt Izrael és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet is – intézkedett volna a palesztin államiság megteremtéséről.

Izrael londoni nagykövete szerint azonban az oslói tervezet elbukott, mert

a palesztinok soha nem akartak saját államot Izrael szomszédságában, ehelyett egy olyan államot akarnak, amely a folyótól a tengerig terjed.

Pusztítók Izrael válaszcsapásai a Gázi övezetben.

Fotó: AFP

A From the river to the sea, Palestine will be free (A folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz) jelmondat az elmúlt hetekben többször elhangzott a palesztinok mellett tartott több százezres londoni tüntetéseken. A jelmondat arra utal, hogy az ezt skandálók szerint a szabad palesztin államot a Jordán folyó és a Földközi-tenger között, vagyis jórészt Izrael területén kell létrehozni.

A kétállami megoldás elvetésével az izraeli nagykövet szembefordult a brit kormány hivatalos álláspontjával.

Rishi Sunak brit miniszterelnök röviddel a Hamász izraeli terrortámadása és a Gázában indult izraeli hadműveletek kezdete utáni parlamenti nyilatkozatában kitért rá, hogy a történtek nyomán meg kell vizsgálni, miként lehetne újjáéleszteni a kétállami megoldáson alapuló konfliktusrendezés hosszú távú koncepcióját, nem utolsósorban éppen azért, mert