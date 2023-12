A Time magazin 1927 óta választja meg minden esztendőben az év emberét és ez idén sem lesz másként, sőt már az is kiderült, hogy mely kilenc személy körül fogják az idei díjazottat kiválasztani. Az amerikai igyekszik minden évben az alapján odaítélni a kitüntetést, hogy ki volt a legnagyobb hatással az események alakulására, függetlenül attól, hogy ez a hatás milyen.

Tavaly a magazin Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tüntette ki az elismeréssel, ugyanakkor az idei lehetséges győztes aár Vlagyimir Putyin orosz elnök is lehet.

Fotó: GettyImages

Na de láásuk, kik kerültek be a Time év embere verseny döntőjébe:

A hollywoodi sztrájkolók

Az amerikai álomgyárban előbb a forgatókönyvírók, majd a színészek tették le a munkát, hogy jobb munkakörülményeket, magasabb béreket vagy épp a mesterséges intelligenciával szembeni védelmet követeljenek. Ezek jó részét ráadásul sikerült is elérniük, igaz a színészszakszervezet még csak az előzetes megállapodásig jutott el a stúdiókkal.

Hszi Csin-ping

Hszi a magazin világ legbefolyásosabb 100 emberének listáján már több mint tízszer szerepelt és már 2017-ben is a döntőig jutott az év emberének kiválasztásakor (abban az évben a csend megtörői a MeToo mozgalom kapcsán nyerték el az év embere címet). Kína vezetőjét azonban az amerikai lap eddig csak kétszer választotta az év emberének, aki mind a két alkalommal (1978, 1985) Teng Hsziao-ping volt.

Taylor Swift

Az énekesnő kiváló évet zárt idén, több albumát újra kiadta, a streaming platformokon pedig sorra dönti a rekordokat, de a turnéjáról készült film is az egyik legnagyobb sikerű ilyen alkotássá vált. A turnéja pedig jó úton halad afelé, hogy minden idők legtöbb bevételt hozó koncertkörútjává váljon. Hszihez hasonlóan ő is 2017-ben volt korábban közel ahhoz, hogy az év emberévé váljon.

Sam Altman

Az OpenAI társalapítója és vezérigazgatója már csak az elmúlt hetekben bekövetkezett egy hétig sem tartó menesztése alatt is megszámlálhatatlanszor került a lapok címlapjára és a mesterséges intelligencia is az érdeklődés középpontjává vált idén, főként az OpenAI csetrobotja, a ChatGPT miatt.

A Donald Trump ügyeiben eljáró ügyészek

Donald Trump az első amerikai elnök, aki ellen vádat emeltek az ország története során. A négy különböző eljárásban összesen több mint 90 bűncselekménnyel vádolják az ügyészek Floridában, Georgiában, New Yorkban és Washington D.C.-ben. Az ügyészek még nem voltak az év emberei, Trump azonban már igen, 2016-ban, amikor megnyerte az elnökválasztást.

Barbie

Az első élőszereplős Barbie film vetítéseit megrohanták a rajongók, de az alkotás már a bemutatása előtt a legjobban várt film volt idén, és a legtöbb bevételt is ennek a műnek köszönhetik a mozik, de a Barbie leforgatása a divatot is átformálta. A film azt is bizonyította, hogy a streaming korában is lehetséges kasszasikereket készíteni.

Vlagyimir Putyin

Az Oroszországot 1999 óta vezető Putyin már 2007-ben is megkapta az év embere címet, miközben az általa indított háború hatásai világszerte érezhetők. Hatalma ugyan egy rövid időre úgy tűnt, hogy veszélybe kerül Jevgenyij Prigozsin lázadása miatt, ám a Wagner-csoport zendülése végül Alekszandr Luasenko fehérorsz elnök közvetítésével véget ért, Prigozsin pedig életét vesztette, amikor Moszkva közelében lezuhant a magánrepülője.

III. Károly

III. Károly évtizedekig volt a brit trón örököse, ám az Egyesült Királyság államfője csak most májusban lett, miután anyja, II. Erzsébet királynő elhunyt. A brit uralkodót legutóbb trónra lépésének évében választotta meg az év emberének a Time, 1952-ben, amikor II. Erzsébet lett a britek királynője.

Jerome Powell

Az amerikai jegybank, a Fed kamatdöntő üléseit élénk figyelemmel követik a piacok és a Fed elnökének, Jerome Powellnek a szavait elemzők százai igyekeznek értelmezni vagy megjósolni. Az amerikai enyhülését a munkanélküliség növekedése nélkül sokan Powell tetteinek tudják be.