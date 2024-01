Duolingo: az ő munkájukat már elvette a mesterséges intelligencia

Elbocsátotta külsős munkatársainak 10 százalékát a Duolingo, arra hivatkozva, hogy feladataikat különböző, mesterséges intelligencián (MI) alapuló eszközök veszik majd át. A vállalat szóvivője szerint egész egyszerűen nincs annyi feladat, mint korábban, azokból, amit ezek a küsősök végeztek és ez részben az MI-nek köszönhető.

Fotó: Diego Thomazini / Shutterstock

A cég vezérigazgatója, Luis von Ahn novemberben azt mondta a részvényeseknek, hogy a vállalat tartalomgyártásra egyre inkább MI-t használ, mert az sokkal gyorsabb. A Duolingo az alkalmazásban hallható hangokat is egyre inkább MI segítségével állítja elő és korábban a fogyasztók is találkozhattak MI-n alapuló funkciókkal is, így például

a tavaly bemutatott Duolingo Max csetrobotot is tartalmazott, mely elmondta, hogy miért voltak jók vagy hibásak a felhasználók válaszai a nyelvtanuló alkalmazásban.

A Max egy másik funkciója keretében pedig szituációs gyakorlatokat végezhettek a felhasználók, például gyakorolhatták, hogy hogyan rendeljenek ételt egy párizsi bisztróban – írja az Engadget.

A generatív MI megjelenése óta egyre többekben erősödik a félelem attól, hogy a technológia elveszi a munkájukat. A mostani leépítés ugyanakkor nem az alkalmazottakat, hanem a külsős szerződéssel dolgozókat érintette, és a cég szóvivője szerint a történtek nem jelentik azt, hogy az MI egy az egyben lecseréli a dolgozókat. Hozzátette, hogy a cég alkalmazottai és külsős munkatársai is használnak MI-eszközöket munkájuk elvégzéséhez.