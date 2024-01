A bosnyák hatóságok mérései szerint Szarajevó utcáin egy köbméter levegőben 90 mikrogramm 10 mikron alatti aeroszol szennyező anyag található. Ez

a WHO által meghatározott normál érték 53-szorosa.

Fotó: GettyImages

De hasonlóan drámai jeletet mutat a 2,5 mikron alatti aeroszolrészecskék értéke is, melyekből 316 mikrogrammot tartalmazott csütörtök este köbméterenként a bosnyák főváros levegője. Ezzel egy hónapon belül másodszor vált Szarajevó a világ legszennyezettebb levegőjű városává fej-fej mellett Delhivel és Kalkuttával. A kialakult helyzet káros lehet az egészségre, ezért a hatóságok riasztást adtak ki, melyben arra kérik a lakosokat, hogy akinek nem muszáj, az vasárnapig ne hagyja el az otthonát.

A hétvége második felétől ugyanis megélénkül a szél, ami kitisztíthatja a város levegőjét.

Több tényező is közrejátszik



Szarajevó levegőjének minősége már évtizedek óta nagyon rossz a téli hónapokban. Ennek legfőbb oka a város elhelyezkedéséből adódik. A hozzátartozó agglomerációval együtt

csaknem félmilliós város ugyanis egy katlanban helyezkedik el, ahol nehezen jár a levegő.

Ez azért különösen nagy probléma télen, mert a bosnyák fővárosban nagyon sok háztartás még mindig szénnel és fával fűt otthon, ráadásul a település közelében egy jelentős, szintén széntüzeléses hőerőmű is van. Továbbá nem elhanyagolható tény az sem, hogy az utcákon még mindig nagyszámban futnak korszerűtlen, dízelüzemű autók, melyek szintén károsítják a levegőt. De hasonló gondokkal küszködik több más boszniai város is. Rossz a levegő minősége az ország nehézipari központjának számító Zenicán és Tuzlán is. A légszennyezés ráadásul nem áll meg a határon, a szél a piszkos levegőt sokszor Horvátország irányába sodorja, ez pedig rendszeresen vitákat szül a szomszédos államok között.