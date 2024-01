Karácsony Gergely arra kérte a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t (BKK), hogy állítsák vissza a korábbi menetrendet Budapesten – ez derült ki a főpolgármester friss közösségi médiás bejegyzéséből.

Karácsony Gergely engedett a nyomásnak: döntött a járatritkítások visszavonásáról (Fotó: BKK)

Mindezt azzal indokolta, hogy "a teljes budapesti közösségi közlekedés mindössze néhány ezrelékét érintő átcsoportosítás", magyarán a járatritkítás a főpolgármester-jelölti politikai kampány martalékává vált, ami alááshatja a közösségi közlekedésbe vetett bizalmat. Az pedig szerinte többet árt, mint amennyit a jobb menetrend használ.

Ezért arra kértem a BKK munkatársait, hogy óvják meg a szakmai munkát a politikai kampány hatásaitól, állítsák vissza a korábbi menetrendet, és a közlekedési fejlesztésekről egyeztessenek a kerületekkel

– jelentette be. Ezzel eldőlt, hogy ahogy Demszky Gábor, úgy most Karácsony Gergely alatt is megbukott a budapesti menetrend ritkítása. Legutóbb ugyanis ennyi vonalat érintő járatritkítási csomagot 15 éve Hagyó Miklós, Demszky Gábor korábbi főpolgármester helyettese próbált a városra erőltetni. Neki sem sikerült.

Walter Katalin nem mondta, hogy lemondott volna, de Karácsony Gergely szerint igen

Karácsony Gergely egyúttal Walter Katalin pulykás beszédére is kitért. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a fővárosi közlekedésszervező fél tucat általuk kiválasztott újságnak kísérelte meg elmagyarázni csütörtökön, miért ritkították meg egyik napról a másikra több mint fél száz busz-, villamos- és trolijárat közlekedést Budapesten, és ezt miért próbálták meg elhallgatni.

Itt a BKK vezérigazgatója kezdetben arról beszélt, hogy finomhangolás biztosan lesz, de a járatritkításokat egy az egyben aligha kell visszavonni. Amikor a megfelelő tájékoztatás hiányról kérdezték, úgy reagált, hogy társadalmi egyeztetésre csak akkor lett volna szükség a mostani intézkedést megelőzően, ha járatok szűntek volna meg vagy ha hálózati átalakítást hajtottak volna végre.

Megjegyezte még, hogy október végén több civil szervezettel is egyeztettek. Ezen a ponton pattanhatott el valami a vezérigazgatónál, mert úgy folytatta, hogy ebbe a folyamatba az utasokat nehéz lett volna bevonni, mert az olyan,

mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele.

A hasonlat sokaknál kiverte a biztosítékot: Walter Katalint a kormánypárt és az ellenzéki LMP is lemondásra szólította fel, ahogy Vitézy Dávid korábbi BKK-vezérigazgató, közlekedési államtitkár és talán főpolgármester-jelölt is. A menedzser pénteken közleményt adott ki, amiben kifejezte, hogy fájdalmat érez az esett miatt, de nem mond le.

Ezért is volt meglepő, hogy ehhez képest Karácsony Gergely egészen másról számolt be. A főpolgármester ugyanis azt közölte, hogy

Walter Katalin felajánlotta neki a lemondását, de ő azt nem fogadta el.

A BKK vezérigazgatója a tegnapi sajtóbeszélgetésen egy rendkívül szerencsétlen mondatot mondott, amiért tisztességgel elnézést kért és felajánlotta nekem a lemondását. A lemondását nem fogadtam el. Egy rosszul megfogalmazott mondat, ami nem tükrözi a vezérigazgató személyes meggyőződését, nem írja felül azt a kiváló szakmai munkát, amit az elmúlt években a budapesti közösségi közlekedés érdekében a BKK végzett – érvelt.

Karácsony Gergely azt is írta, hogy büszke rá, hogy ilyen kiváló emberekkel dolgozhat egy csapatban a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésén.