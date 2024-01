Az előzetes tervek szerint február 17-én lehet Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője a Várkert Bazárban – tájékoztatták az ATV.hu-t, míg a Fidesz kihelyezett szezonnyitó frakcióülése idén – a tervezett menetrend szerint – február 21-én veszi kezdetét.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A portál szerint a kormánypártok politikai menetrendje szerint a hagyományosan a parlamenti ülésszakok előtti hétre időzített többnapos kihelyezett Fidesz-frakcióülés pedig február 21-én kezdődik. Az első, szerdai nap estjén Orbán Viktor tart helyzetértékelést a fideszes és KDNP-s képviselőknek – zárt ajtók mögött.

A kormányfő tavaly tartotta a 24. évértékelő beszédét. A Várkert Bazárban arról beszél a miniszterelnök, hogy a kihívások ellenére továbbra is érvényben maradnak a legfontosabb családpolitikai támogatások. Orbán Viktor akkor arra tett ígéretet, hogy háború ide vagy oda,

minden évben újabb és újabb elemekkel bővül a hazai családtámogatási rendszer.

Akkor jelentette be a kedvezményes vármegyebérletet, amelyet a buszos és a vasúti közösségi közlekedésben lehet igénybe venni. A miniszterelnök kitért az árstopok kérdésére is, jelezte, addig maradnak, amíg az inflációt csökkenő pályára nem lehet állítani. A lakossági kamatstop kivezetéséről azt mondta, ez az intézkedés 350 ezer családot véd a bakugrásokat bemutató kamatváltozásoktól, ameddig ezek nem zsugorodnak, addig maradniuk kell. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerinte a magyar kézbe vett stratégiai ágazatokat, mint a bankszektort, az energiaszektort és a médiaipart, sőt a távközlési és az infokommunikációs területet is „visszamagyarosítják”.