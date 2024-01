Hiába vitt haza szép fizetést George Freeman konzervatív brit politikus, még ez sem volt elegendő arra, hogy képes legyen fizetni jelzáloghitelét – derül ki a brit képviselő blogjából, amely szerint a politikus azért hagyta ott a tudományért, innovációért és technológiáért felelős államtitkári megbízatását, mert jelzáloghitele havi 800 fontról (365 ezer forint) havi 2 ezer fontra (913 ezer forint) ugrott.

Freeman novemberben távozott Rishi Sunak kormányából, noha évi 86584 fontos (39,5 millió forint) képviselői fizetése mellé, évi 31680 font (14,5 millió forint) további juttatás is társult államtitkárként – írja a The Independent. Lemondásával ugyanakkor csak az utóbbit kell pótolnia, hiszen képviselői tisztségét azért megőrizte. Bejegyzésében arról is ír, hogy

így már csak a fedezeti alapkezelő adományozók, a kampányanácsadók vagy a bukott szakszervezeti vezetők engedhetik meg maguknak a politikában való részvételt.

Az államtitkár példája arra is rávilágít, hogy a monetáris politika és a kamatemelések mennyire másként hatnak egyes országokban. Míg az Egyesült Államokban a legtöbb jelzáloghitelt 30 évre fixálják, addig Nagy-Britanniában jóval kisebb a kamatperiódus, így ott a gyorsan emelkedő kamatok a már meglévő hiteleket is hamar megdrágítják. A Bank of England augusztusra a korábbi 0,25 százalékról 15 éves csúcsra, 5,25 százalékra emelte az alapkamatot.