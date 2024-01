„Hivatalba lépésünkkor megígértük, hogy megóvjuk a jogállamiságot az uniónkban, ugyanakkor igazságosak leszünk minden tagállammal szemben. Ezt prioritásként kezeltem a bizottságomban. Ez az oka annak, hogy a bizottság elkészítette az éves jogállamisági jelentéseket” – mondta Ursula von der Leyen , az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén. Hozzátette, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználtak „az értékeinek és pénzügyi érdekeinek védelme érdekében”.

Fotó: Jonathan Raa / AFP

„Célunk mindig is az volt, hogy olyan reformokat szorgalmazzunk a tagállamokban, amelyek javíthatják minden európai életét. Magyarország tavaly májusban fogadta el az igazságszolgáltatás reformjáról szóló új törvényt, amely a 2022-es jelentésben foglalt ajánlásainkat is figyelembe veszi.

Ez egy olyan törvény, amely megerősíti a bírói függetlenséget, és korlátozza az igazságszolgáltatásba való politikai beavatkozás lehetőségét. Ez kellett ahhoz, hogy Magyarország teljesítse a kohéziós alapok feltételeit. Ezt kértük – Magyarország pedig teljesítette”

– fogalmazott.

Ursula von der Leyen azt is mondta, hogy

körülbelül 20 milliárd euró maradt befagyasztva,

ennek kifizetését felfüggesztették „az LMBT-jogokkal, a tudományos szabadsággal és a menedékjoggal kapcsolatos aggályok” miatt.

Néhányat a kondicionalitási mechanizmus blokkol. És addig maradnak blokkolva, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt

– mondta. Hozzátette, hogy időközben Magyarország is kapott előfinanszírozást a REPowerEU keretében, mint bármely más tagállam. Ennek az előfinanszírozásnak nincs feltétele. „Ezek azok a szabályok, amelyekben mindannyian megállapodtunk, és ezeket be is fogjuk tartani. Ez az, ami miatt a jogállam kiemelkedik az önkényes hatalomból” – mondta.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szerdán újabb utalással az elmúlt három hétben már több mint 520 milliárd forintot kapott meg Magyarország a korábban blokkolt forrásokból.