Őrizetbe vettek egy Szentpétervárra látogató németet, miután kannabisztartalmú gumicukrot találtak a poggyászában – közölte az orosz vámhivatal szerdán.

A 38 éves férfi Isztanbulból érkezett a Néva partján fekvő városba, és csomagjának átvizsgálása közben találtak egy csomag Fink Green Goldbears márkájú gumicukrot, melyen szerepelt a marihuána levele is.

Fotó: Shutterstock

A német állampolgár letartóztatásának az is különös jelentőséget ad, hogy egy Németországban gyilkosságért elítélt orosz szabadon bocsátását szeretné Moszkva elérni. Az orosz vámosok szerint a cukorkák illata is kábítószerre utalt, aminek a jelenlétét tesztek is kimutatták – írja a Reuters.

A férfi elmondása szerint a gumicukrot hosszú repülőutakon használta pihentető alvás céljából, és a világ körül utazgatva ez sehol nem okozott problémát. Oroszország azonban drogcsempészet miatt eljárást indított vele szemben, amiért akár hét év börtönbüntetést is kaphat.

Az Ukrajna elleni orosz inváziót követően Oroszország egy amerikai kosárlabdázónőt, Brittney Grinert is hasonló vádakkal tartóztatott.

A sportoló végül egy fogolycsere keretében szabadulhatott, melynek keretében az Egyesült Államok szabadon bocsátotta a halál kereskedője néven elhíresült Victor Boutot, akinek az életéből készült a Fegyvernepper című film.

Oroszország két további amerikai állampolgárt is őrizetben tart, a The Wall Street Journal újságíróját, Evan Gershkovichot és az egykori tengerészgyalogos Paul Whelant. Mind a kettejüket kémkedéssel vádolják. A múlt héten egy interjúban Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy nincs túl sok értelme orosz börtönben tartani Gershkovichot, és folynak a tárgyalások Washingtonnal.

Akkor Putyin név megadása nélkül Vadim Kraszikovra utalt, akit Németországban egy 2019-es gyilkosságért ítéltek el, melynek áldozata egy csecsen disszidens volt.