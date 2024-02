Svédország rekordméretű fegyverszállítmánnyal támogatja Ukrajnát A svéd kormány 7,1 milliárd svéd korona értékű katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajnának, amely a skandináv ország eddig legnagyobb hozzájárulásának számít. Stockholm most harckocsikkal és rakétavetőkkel is támogatja az ukrán hadsereget. A csomag emellett pénzügyi támogatást is tartalmaz.