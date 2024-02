Amerikai útján is Ukrajnáról beszél Scholz

Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásának leállításától intette óva Olaf Scholz német kancellár Kijev szövetségeseit, valamint figyelmeztetett az esetleges orosz győzelem súlyos következményeire a The Wall Street Journalban megjelent írásában.

A német kormányfő csütörtöki washingtoni útja előt megjelent írásában arra kérte partnereit, hogy

több katonai segélyt küldjenek Ukrajnának, közösen megadva a lehetőségét annak, hogy megvédje magát az orosz agresszióval szemben.

Fotó: Shutterstock

"Ha nem cselekszünk, hamarosan egy olyan világban ébredhetünk fel, amely még instabilabb, fenyegetőbb és kiszámíthatatlanabb, mint a hidegháború idején volt" – fogalmazott a kancellár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatások ellenére Ukrajna hamarosan súlyos fegyver- és lőszerhiánnyal szembesülhet.

Kifejtette azt is, hogy míg az Ukrajnának folyósított pénzügyi kötelezettségvállalások egy része már kifutott, másokat azonban még lejártuk előtt meg kell hosszabbítani. Véleménye szerint a mostani befektetések eltörpülnek azon költségek mellett, melyeket az okozna, ha nem sikerülne megállítani Putyin agresszióját.

Most van itt az idő Scholz szerint a NATO-szövetség megerősítésének megvitatására is.

Emellett kiemelte: Németország, amely évtizedeken át elmaradt a katonai kiadásokra vonatkozó célkitűzésektől, most élen jár a védelmi képességek újjáépítésében.

A német kancellár arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugati demokráciák számára súlyos globális következményekkel járhat, ha nem támogatják kellőképpen a honvédő háborút folytató Ukrajnát. Egy orosz győzelem Ukrajnában nem csak Ukrajna mint szabad, demokratikus és független állam végét jelentené, hanem egész Európa képét is drasztikusan megváltoztatná és súlyos csapás mérne a liberális világrendre is. Ugyanis Oroszország brutális kísérlete, hogy erőszakkal területeket raboljon, mintául szolgálhat más tekintélyelvű vezetők számára világszerte.