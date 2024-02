Az izraeli háború 133. napja – továbbra sincs egyetértés az USA és Izrael között Palesztina miatt

Az izraeli miniszterelnök elutasítja az önálló palesztin állam gondolatat, és szerinte a kétállami megoldás hatalmas jutalom lenne a Hamásznak. Benjámin Netanjahu csütörtökön a közösségi médiában kijelentette, hogy Izrael „teljesen elutasítja a palesztinokkal való állandó rendezésre vonatkozó nemzetközi diktátumokat. Egy ilyen megállapodás csak a felek közötti közvetlen tárgyalások során jön létre, előfeltételek nélkül”– számolt be a The Washington Post.

Fotó: AFP

A Biden-adminisztráció és közel-keleti partnereinek egy csoportja egy hosszú távú izraeli–palesztin béketerven dolgozik, amely egy palesztin állam létrehozásának ütemtervét is tartalmazza. Netanjahu hozzátette, Izrael továbbra is ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését, mert az „megakadályozná a jövőbeni békerendezést”. A megjegyzéseket Joe Biden amerikai elnökkel folytatott beszélgetés után tette, amelyben az amerikai vezető megismételte álláspontját, miszerint Izrael tervezett rafahi hadművelete nem mehet végbe az ottani civilek biztonságát biztosító „hiteles és végrehajtható terv” nélkül.

Az izraeli tisztviselők negatívan reagáltak az Egyesült Államok tervezett tervéről szóló hírekre. Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter a közösségi médiában héber nyelven azt írta, hogy Izrael „soha nem fog beleegyezni a a kétállami tervbe, amely szerint

a palesztinok elismerést érdemelnek az ellenünk elkövetett szörnyű mészárlásért.”

Itamar Ben Gvir izraeli biztonsági miniszter az X-en ezt írta: „1400 embert gyilkoltak meg, és a világ államot akar adni nekik. Ez nem fog megtörténni!” Gideon Sa’ar volt izraeli igazságügyi miniszter egy berlini beszédében óva intett attól, hogy „egy palesztin állam egyoldalú elismerését célzó veszélyes terv formálódik”. A terv „megoldhatatlanná” teszi a konfliktust – mondta Sa’ar a közösségimédia-platformon. „A palesztinok elismerést kapnak az államban anélkül, hogy meg kellene fizetniük a kompromisszum árát.”

Az amerikai külügyminiszter szerint kézzelfogható intézkedéseket kell tenni a palesztin állam létrehozásáért. A politikus azt is kifejtette, hogy Tel-Avivnak támogatnia kellene azokat a palesztin vezetőket, akik az izraeliek mellett kívánnak békében élni. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az amerikai külügyminiszter azt is kifejtette, hogy Tel-Avivnak támogatnia kellene azokat a palesztin vezetőket, akik az izraeliek mellett kívánnak békében élni. Véleménye szerint a zsidó államnak a szélsőséges ciszjordániai telepesek ellen is erélyesebben kellene fellépnie. Tel-Avivba érkezése előtt Izrael arab szomszédainál járt, hogy a Gázai övezet jövőbeli kormányzásáról és a közel-keleti integrációról tárgyaljon.

A háború azután tört ki Izrael és a Hamász iszlamista palesztin szervezet között, hogy a Hamász fegyveresei október 7-én a Gázai övezetből izraeli területen támadást hajtottak végre, mintegy 1140 embert megöltek, és több mint 240 túszt hurcoltak magukkal a palesztin területre.