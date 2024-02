Izraelnek nemzetközi humanitárius jogi kötelezettsége a Gázai övezet déli területein élő civil lakosság védelme – jelentette ki Annalena Baerbock német külügyminiszter kedden Berlinben azon a sajtótájékoztatón, amelyet Rijád al-Maliki palesztin külügyminiszterrel folytatott tárgyalásai után tartottak.

Fotó: AFP

Baerbock aggodalmának adott hangot az izraeli erők szárazföldi műveleteinek Rafah városára történő kiterjesztése miatt, és felszólította Izraelt a nemzetközi humanitárius jogi kötelezettségek betartására. Hozzátette: a palesztin övezeten belülről már több mint egymillióan menekültek a déli Rafahba és térségébe, ők pedig nem tudnak köddé válni.

Baerbock az izraeli műveletek miatti lehetséges újabb menekülthullámra utalva azt mondta: most már közös a felelősség, hogy ne csak elméletben legyenek biztonságos területek és biztonsági folyosók, hanem a valóságban is. Hangsúlyozta, hogy több humanitárius segélyt kell eljuttatni a Gázai övezetbe.

Izraelnek, mint a világ többi országának, joga van az önvédelemre a Hamász brutális terrortámadásával szemben

– mondta Baerbock. Rijád al-Maliki a Rafah elleni műveletek leállítására szólította fel Izraelt, szerinte ugyanis a legfontosabb most az lenne, hogy a várost ne rombolják le, mert már is így is rendkívüli állapotok uralkodnak a háborús övezetben. Hozzátette: ha Izrael ragaszkodik a műveletekhez, legfőbb feladatuk, hogy megvédjék a Rafahban élőket.

Maliki szerint ahhoz, hogy nemzetközi beavatkozás váljon lehetségessé a térségben, először katasztrófa sújtotta területté kell nyilvánítani a Gázai övezetet. A német tárcavezető szerdán kétnapos látogatásra Izraelbe érkezik, a konfliktus kitörése óta immár ötödik alkalommal.