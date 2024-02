Korán kezdődött a tavasz, hamarabb indult a pollenszezon

A hét második felében is marad a tavaszias időjárás. Szerdán 11 fok körül alakul a hőmérséklet. Az allergiások azonban ennek árnyoldalát is megtapasztalják, idén a pollenszezon is korábban kezdődött.

2024.02.14. 13:24 | Szerző: VG

A pollenterhelés országosan magas, de a napokban az eső, illetve az éjszakai fagy átmenetileg kismértékben csökkentheti – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján közzétett szokásos pollenjelentésben. Bár sokan örülnek a jó időnek, az allergiások örömében üröm a hamarabb kezdődő pollenszezon.

Fotó: Shutterstock Kiemelték, hogy jelenleg az éger, a ciprus- és tiszafafélék, illetve már a kőris pollenkoncentrációja is országosan a közepes-magas tartományban alakul, a mogyoróé pedig jellemzően közepes. A nyár, a szil és a juhar virágpora jellemzően alacsony, helyenként közepes koncentrációban lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. Az NNGYK azt ajánlja, hogy a tavaszi fák pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére, erősödésére, és kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól. A pollenek korábbi megjelenésében közrejátszik a szokásosnál enyhébb, tavaszias időjárás is. Szerdán a többórás napsütés mellett gomolyfelhők lesznek az égen, de ezekből nem alakul ki csapadék– írta meg a Köpönyeg.hu. Az előrejelzés szerint csak néha élénkülhet meg az északnyugati szél. 11 fok körül alakul a hőmérséklet. Az enyhe idő marad a hét hátralévő részében is. Csütörtökön északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, de kisebb eső csak elszórtan fordul elő. 12 fok körül alakul a hőmérséklet. Gyenge lesz a légmozgás. Pénteken a ködfoltok feloszlása után többórás napsütés valószínű. Azonban az északkeleti tájakon tartósabban rétegfelhős maradhat az ég, 9-14 fok lesz. A délkeleti szél néha megélénkülhet. Szombaton északnyugat felől borultságig növekszik a felhőzet, és délutántól szórványosan az eső is elered. Egyre inkább megélénkül az északnyugati szél. 11-13 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap reggelig keleten még többfelé lehet eső, zápor, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. A felhőátvonulásokból elszórtan zápor is előfordul. Marad a 12 fok körüli maximum. Pollenpara: egyre hosszabb parlagfűszezon nehezíti a magyarok életét Az elmúlt három évtized adatai alapján a mérőállomások trendszerűen egyre később regisztrálják a parlagfűpollen megjelenését, amelynek koncentrációja országos átlagban rövidebb felfutás után éri el a tüneteket okozó közepes szintet, amely egyre hosszabb – írta még tavaly NNGYK, melynek adatai szerint Magyarországon minden ötödik ember szenved allergiától.